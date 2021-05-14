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台抗疫有成 南加僑界力挺參與WHA

本報記者／洛杉磯報導
南加州超過50個社團共同聲明支持台灣參與WHA。（本報記者／攝影）
南加州超過50個社團共同聲明支持台灣參與WHA。（本報記者／攝影）

2021年世界衛生大會（WHA) 將於5月24日至6月1日舉行，在新冠肺炎疫情仍在肆虐之際，防疫工作仍需全球共同攜手努力。台灣多年來參與國際醫衛合作決心不變，南加州僑界超過50個社團13日發表共同聲明，支持台灣參與WHA及世界衛生組織(WHO)的所有會議、機制及活動。

南加州僑界聲明指出：一、依據WHO憲章，健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別，台灣人民應享有與世界各國人民一樣的健康權益，平等參與國際防疫體系。二、「台灣模式」民主防疫經驗已成為全球抗疫典範，台灣迅速有效地控制疫情、踴躍捐輸防疫物資。三、WHO應堅守專業中立立場，拒絕不當政治干擾。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境表示，去年自新冠疫情在全球爆發，台灣超前部署的卓越成績及高超的醫療衛生品質，被世界各國看見，台灣醫衛實力也不容輕視。政府將繼續呼籲友邦及理念相近國家的協助，堅定支持台灣，台灣參與國際醫衛合作的決心不變。

問及台灣近日疫情升溫，是否會影響到各國支持台灣加入世衛組織的動力？黃敏境指出，相較於其他世界各國的確診人數，台灣做得不錯。原本擔心台灣本土有不明感染源，根據最新資訊，感染源算是明確。他對於台灣防疫相當有信心，相信國際對於台灣參與WHA的支持仍很多。

數據顯示，台灣接種率很低，疫苗不夠是台灣現階段最主要的問題。黃敏境透露，南加州僑胞非常熱心，許多人已嘗試協助台灣取得疫苗，讓更多台灣同胞盡快接種疫苗，「大家都在朝正確方向努力」。

台灣多年來參與國際醫衛合作決心不變，南加州僑界13日舉行支持台灣參與WHA記者會...
台灣多年來參與國際醫衛合作決心不變，南加州僑界13日舉行支持台灣參與WHA記者會。（本報記者／攝影）

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