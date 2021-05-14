捐款極右組織 華人反共亂投醫

「今日美國」報導，極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）去年12月的一場線上募款活動中，有約千名華人 捐款，金額占總數的80%以上。許多捐款者，因恐懼共產主義而慷慨解囊，殊不知「將敵人的敵人視為朋友」，可能讓華裔 陷入更困難境地。這些反共亂投醫的華人，想必沒聽過「德國民族猶太人協會」的歷史故事。

隨著對民主黨主張的教育平權運動、娛樂大麻合法化及搶劫輕罪化等政見不滿，華人第一代移民政治上已出現「右傾」趨勢。美中持續對抗背景下，許多反對中國共產黨的華人，將希望寄託在對華態度強硬的前任總統川普身上。特別是中國大陸與台灣、香港關係緊繃，越來越多來自香港、台灣的華人，成為川普的忠實支持者。

但無論是出於對左派政見不滿，還是寄希望於右派能重創中共，捐款給極右組織「驕傲男孩」，都有「亂投醫」的味道。這起本是通過駭客挖掘的消息，經過全美最具影響力之一的媒體「今日美國」報導，以及BBC、紐約時報、商業內幕等頗具影響力的媒體轉載，已是人盡皆知，恐讓華裔陷入左派、右派兩頭不討好的局面。

「驕傲男孩」是白人至上團體，被視為種族主義者；加拿大將其列為恐怖組織，臉書、推特及Youtube等社交平台，都封禁「驕傲男孩」的網頁。華裔捐款給他們，用難聽的話講，如同花錢去當二等公民，極右勢力未必買賬。

80多年前，在納粹 德國最為猖狂的前夜，有一群德裔猶太人堅持支持希特勒與納粹黨，他們主張反對東歐移民、支持納粹種族理論、鼓吹猶太人徹底融入德意志民族。

他們為納粹捐款、為納粹宣傳、高喊希特勒是救星，但歷史告訴我們，納粹沒有接納他們。納粹解散他們的組織，並將創始人送進集中營。這就是「德國民族猶太人」協會的歷史，可笑又可憐。80年後，有一群華裔為另一群種族主義者捐款，不知他們可曾讀過上述歷史。

「驕傲男孩」公開與「反法西斯(Antifa)」及「黑人的命也是命」(BLM)等左派團體對抗，華裔為極右勢力捐款，無疑在左派心中也不討好。

「誰更反中支持誰」、「敵人的敵人是朋友」等思維，很容易讓人陷入不理智。部分華裔第一代移民的政治選擇，當以美國華裔利益角度出發，而非執著於對過去生活不滿的「報復」，切不可為了反共、反中，而支持極右組織。