抗疫周年 美以美醫院植檸檬樹褒揚醫護

亞凱迪亞美以美醫院13日以植樹方式慶祝抗疫一周年成果，並紀念在新冠疫情中逝去的生命，褒揚堅守第一線救死扶傷的白衣天使。（記者楊青／攝影）

亞凱迪亞 美以美醫院（Methodist Hospital）13日以植樹方式慶祝抗疫一年的成果，並紀念在新冠疫情 中逝去的生命，祝福與死神頑强抗爭的倖存者，褒揚在非常時期堅守第一線救死扶傷的白衣天使。

亞凱迪亞美以美醫院13日以植樹方式慶祝抗疫一周年成果，紀念在新冠疫情中逝去的生命，褒揚堅守第一線救死扶傷的白衣天使。（記者楊青／攝影）

作爲聖蓋博谷華人 社區大型醫院之一，亞凱迪亞美以美醫院在從2020年3月疫情開始至今，先後接納了2300多名感染者，幫助社區檢疫測試超過1萬9000人次。美以美醫院院長和董事會執行長Dan Ausman表示，「新冠疫情將美國和我們的生活改變了很多，但大家比以任何時候都更加團結，我們的社區更加强壯。」

核桃市前市長林恩成參加紀念活動，講述了他在美以美醫院得到全力救助的18天的難忘經歷。林恩成今年1月15日和朋友聚餐後測出陽性，17日住院，以後兩度入院和轉院，經醫生與護士鼎力相助，最終將他從死亡線上拯救過來。兩個多月前出院時體重只有115磅的他，現在已恢復到145磅；從重新學習走路和生活起居，到現在每天已能行走六至八哩。林恩成表示，從死亡的幽谷回來，他從來沒有像今天這樣熱愛生命、珍惜親情和友情。

亞凱迪亞美以美醫院13日以植樹方式慶祝抗疫一周年成果，並紀念在新冠疫情中逝去的生命，褒揚堅守第一線救死扶傷的白衣天使。（記者楊青╱攝影）

另一名感染生還者表示，他不幸在疫情爆發的最初階段染疫，至今搞不清楚從哪裏感染了病毒，他的辦公室經常接觸的三名工作人員也無一倖免。但萬幸的是三人得到美以美醫院的全力搶救，最終化險爲夷，全部生還。

美以美醫院病毒感染專家江華醫師當天報告了華人社區最新疫情時表示，到本周爲止，美以美醫院已經沒有新冠病人。最後三位病人（一名白人，一名拉丁裔和一名印度裔）已在上周末安全出院。

亞凱迪亞美以美醫院13日以植樹方式慶祝抗疫一周年成果，紀念在新冠疫情中逝去的生命，褒揚堅守第一線救死扶傷的白衣天使。（記者楊青／攝影）

美以美醫院特別感謝亞凱迪亞副市長鄭博仁，在疫情期間發動商家為醫院捐助了30萬片口罩，極大幫助了醫院抗疫工作，以及鼓舞了第一線的醫護人員。Ausman表示，美以美醫院以植樹方式紀念抗疫一周年和2021年護士節，因爲樹木代表生命、成長、智慧、力量與繁榮；選擇檸檬樹因爲四季常青和有益健康，同時帶給大家戰勝挑戰和困難的勇氣，也爲醫院增加蔭涼與美感。

美以美醫院部分醫生和護士參加植樹紀念儀式。