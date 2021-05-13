疫情趨緩 中美商貿交流動起來

中國亞太經濟中心協辦的中美兩國文化商貿交流與銷售活動啟動儀式12日舉辦。（記者張宏／攝影）

疫情 趨緩，2021年的中美商貿交流陸續啟動，核桃 市和中國 經貿旅遊組織將展開合作，通過一系列商貿、旅遊和文化交流活動，促進兩國民間的交流合作。中國亞太經濟中心協辦的中美文化商貿交流與銷售活動啟動儀式12日舉行。

中國亞太經濟中心代表、旅遊經貿業者高愛娣（Aidi Gao）表示，由核桃市邀請，中國亞太經濟中心協辦的中美兩國文化商貿交流與銷售活動正式開啓。結合貿易産品銷售與商展、美食、旅遊、書畫畫展與拍賣以及社區活動，促進文化商貿交流。

她表示，現在疫情好轉，該適時啟動與中國城市間旅遊與經貿交流。通過倉儲式超市展示中國產品，以線上和線下銷售方式推廣。定期將這些中國的商品送往拉斯維加斯展銷，等恢復正常生活後，中美間會繼續開展經貿旅遊交流，屆時會有中國省市代表團考察洛杉磯。

核桃市副市長秦振國（Eric Ching）表示，疫情對核桃市經濟衝擊巨大，歡迎和支持所有對經濟有幫助的活動。希望未來通過和中方合作，振興當地經濟。

聖蓋博市長廖欽和（Chin Ho Liao）表示，疫情讓貿易經濟旅行等活動停頓，聖蓋博一家1000個房間的旅館正在等待客人。希望疫情好轉，文化交流也重啟，帶來更多的商機和交流活動。

亞凱迪亞副市長鄭博仁（Paul Cheng）、聖蓋博市副市長丁言愉（Tony Ding）等人出席活動。