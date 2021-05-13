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加州公衛系統被指「受制外包」至少30公司獲政府合約

編譯組／綜合報導
凱瑟醫療新聞報導，紐森長期仰賴私人科技企業，此舉卻削弱加州公衛系統能力。（美聯社）
凱瑟醫療新聞報導，紐森長期仰賴私人科技企業，此舉卻削弱加州公衛系統能力。（美聯社）

加州州長紐森接受矽谷科技公司與健康照護產業巨頭的支持，因應新冠疫情面臨挑戰的理由，經常外包生死攸關的公共衛生系統職責，到他個人在私人企業盟友，這一做法已受到公衛領域議論。凱瑟醫療新聞報導分析，在加州抗禦新冠病毒期間，至少有30家科技與健康照護公司，獲得利潤豐厚的非競標政府合約，或獲得資金開展重要公衛活動。

例如，舊金山軟體公司Salesforce執行長貝尼奧夫(Marc Benioff)，就是紐森長期捐款人，與紐森關係緊密，協助設立加州中央疫苗交換所，加州為此計畫花費930億元。「Verily Life Sciences」則是Google姐妹公司，也是紐森另一個重要捐助者，2020年3月獲得無競標合約以擴大新冠測試，但後來加州撤銷這項價值7200萬元合約。另一項無報價新冠測試合約、現價值6億元，則由其母公司OptumServe取得。

削弱公共系統能力 暗藏隱憂

報導指出，紐森過度依賴私人企業，包括健康照護與科技新創公司，是以犧牲加州過度徵稅與資金不足的公共衛生系統為代價。現任與前任公共衛生官員認為，紐森將政府重要工作計畫，委託給私營部門的健康與科技界友人，損害了州與地方衛生部門應變新冠病毒疫情，以及為未來威脅做準備的能力。

前加州公共衛生流行病學家考夫(Flojaune Cofer)表示，外包活動正在削弱公共系統。缺乏對公共衛生系統的投資，正在削弱公家機關的能力。他認為，私人公司都是利益導向、與股東密切相關，他們並不對公眾負責。政府不能全然依賴私人機構，若下次不符合公司利益或無法盈利，該如何是好？

合作私營機構 州長引以為傲

不過，紐森辦公室資深顧問賈納斯(Kathleen Kelly Janus)表示，州長以創新的公營私營機構合作為傲，建立重要夥伴關係為加州人在疫情期間提供協助。加州衛生福利廳長加利(Mark Ghaly)也表示，公私營企業合作，在疫情危機期間扮演前所未有的重要角色，不論是疫苗接種或測試，都處於領先。

聯邦政府為加州多數公衛活動提供資金，並在疫情期間大幅增加經費投入，但地方衛生部門也仰賴州與地方經費來確保社區安全。疫情發生的前一年、也是紐森擔任州長的第一年，他拒絕加州政府每年提供5000萬元給61個地方公共衛生部門的預算要求。州府公共衛生部門曾警告，削減開支可能無法為突發事件做準備。

地方衛生部門預算 屢遭忽視

疫情發生後，紐森與州議員又拒絕另一項預算要求，即要求每年增加1.5億元基礎設施建設資金，支持推動加州地方衛生部門應對疫情。理由是州府經費赤字無法負擔，聯邦政府援助也尚未進駐。但由於確診數增加、資源減少，地方衛生部門不得不放棄基本公衛職守，例如接觸者追蹤、檢測與公衛命令執行。

報導指出，紐森長期以來推動科技與私營企業發展，以改善政府狀況，導致整個政治生涯都仰賴私人企業。儘管公衛領袖承認，在緊急情況下，私人機構的參與可協助政府做出大規模因應，但大量工作外包給私營公司，削弱了加州公衛系統，且錯過對公家機構投資的機會。

加州 紐森 疫情

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