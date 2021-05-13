洛城新語／加州增發600元 便宜了非法移民

加州民主黨 又要散財了。面對罷免危機的州長紐森 10日宣布1000億元經濟復甦計畫，將發給570萬加州人600元支票，並提供房客更多資助等。民主黨慷納稅人之慨向來不手軟。加州預計將有757億元預算盈餘，額外發600元刺激經濟，民眾不反對，問題在會不會繼續鼓勵偷懶，讓民眾更不想上班，也有爭議。

拜登總統多發300元救濟金，延長失業者福利，導致許多人領救濟金比上班賺的還多，寧願在家不找工作；全美至少800萬個職位等待申請，卻只有300萬人應徵。餐館復工後紛傳找不到員工，美國商會與共和黨都呼籲拜登停止這項福利，已有11個共和黨主政州叫停加發300元。

「福利過度，獎勵懶惰」，是民主黨政策常被質疑的問題。很多華人新移民力挺川普原因之一，就在民主黨吃大鍋飯心態、鼓勵懶惰、縱容非法和投機者，和華人傳統的勤勞自食其力觀念相悖。

民主黨尤其「進步派」自認悲天憫人，常忽略法律秩序或社會正義。劫富濟貧如真能促進分配公平和正義，誰都沒話說。加州卻因民主黨一黨獨大，許多事更像在欺世盜名騙選票，把加州愈整愈差。

譬如大麻娛樂用合法化、搶劫輕罪化，偷竊950元以下財物不必坐牢，現正推動新法案，暴力搶劫只要不傷害人罪刑比照偷竊，鼓勵變性、男女同廁等。加州治安愈來愈糟，州府還拚命釋放囚犯，華人社區遇偷遇搶很普遍。

庇護遊民也變質。加州已吸引16.5萬遊民進駐，舊金山、洛杉磯都尾大不掉，紐森還想再花120億為遊民建新家。今後全美遊民恐將蜂擁來加州，加州納稅人難道有義務照顧全美遊民一輩子？早晚會成「社會主義遊民大州」，尾大不掉。

紐森要發600元，限定年收入7萬5000元以下者，約三分之二加州人符合資格，這部分有如退稅，還算合理。但有受撫養孩童家庭，包括非法移民都有資格再領取500元。這些人如不納稅，且已冒領政府奶粉補助等福利，再加碼共可領1100元，領走合法納稅者的血汗錢，能讓人服氣嗎？

民主黨常合法、非法不分，只要有助鞏固選票和一黨主導地位，不惜把預算盈餘花光，錢多數用在人身上，而不是投資改善基建。譬如興建灌溉引水設施，改善加州常年缺水；增添滅火設施，防止年年野火成災等，政客都無心建設，只醉心發錢買票。

紐森或許認為，聯邦政府年年赤字，國債已逾28兆，加州既有盈餘就不該讓757億盈餘閒置，花光它也許有助抵擋共和黨人發動罷免州長案。加州中產階層和公司稅稅負都偏高，民主黨從不考慮減稅，大企業如特斯拉總部和惠普電腦等，都從加州搬去德州，民主黨熱中變相「買票」，卻還占據道德制高點，加州早晚被他們玩殘了。

目前民調52%加州民眾不贊成罷免紐森，他大可放心。但志在白宮的政客一切只看到政治前途和選票，寧可慷納稅人之慨，也要花光盈餘，十足像「敗家子」。