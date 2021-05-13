富人區搶50萬元名表 3劫匪遭求刑20年

劫匪在光天化日下開槍行搶，圖為搶劫現場截圖。（KTLA）

在洛杉磯 縣著名富人區比佛利山 (Beverly Hills)搶劫商人名表的三名非裔男子已被捕，但不同的是，三人將被聯邦檢察官起訴，面臨20年聯邦刑期，遠遠高於加州 的搶劫罪刑罰。

價值50萬元被名表，至今未找回。（KTLA）

被警方列為黑幫的Rollin' 30s Crips成員的三名男子，3月3日在光天化日、眾目睽睽下搶劫比佛利山的餐廳Il Pastaio，至少搶走一只50萬元的Richard Mill腕表，並在店內開了兩槍，擊中一名無關的第三人。

警方已在11日將三人逮捕到案，並在12日公開三人身分，20歲的Malik Lamont Powell，18歲的Khai McGhee（綽號"Cameron Smith"）與30歲的Marquise Anthony Gardon。另有兩名從犯尚未到案。

聯邦加州中區檢察官辦公室指出，他們可能因為合謀以搶劫行為干擾商業活動，面臨聯邦重罪指控，刑期最高可達20年。

這三人都來自洛杉磯南區。調查顯示，年長的Marquise Anthony Gardon是負責接運的車手，年輕的Malik Lamont Powell與Khai McGhee負責動手。

兩人當天裝備齊全地衝進Il Pastaio遂行搶劫，全程超過40人目擊作案經過。當在搶奪顧客身上的名表時，歹徒與被人發生拉扯，最後開了兩槍，一名不相干的客人大腿遭到擊傷。但在過程中，槍枝掉落地面，因此兩人逃離現場。

比佛利山警局指出，整起案件毫不遮掩，在光天化日下強劫位於比佛利山核心區的餐廳，不但劫走財物，還危及在場至少40人的安全，並對當地的其他人構成威脅。

經過調閱監視器畫面與訪談人數眾多的目擊者後，警方認定共有五人涉案，但除了已經到案的三人，警方尚未公布兩名從犯的身分。Malik Lamont Powell的黑色BMW應為犯案交通工具，他的手機定位也顯示案發前後他在Il Pastaio附近，他的社交媒體帳號也大膽秀出各式槍械與高價手表。本案被搶的價值50萬元被名表，至今未找回。

因位於被害人發生拉扯，所以衣物上採到Khai McGhee的DNA。監視器則錄到Marquise Anthony Gardon在行搶錢由後座換到駕駛座的經過，手機訊號也顯示他在餐廳附近。附近其他的監視器則顯示，三人動手前應該仔細巡視過周邊環境。