爾灣紀實啟動 保存華裔足跡與故事

《爾灣華裔紀實》啟動儀式大合照。（照片由南海岸中華文化中心提供）

為慶祝爾灣 建市50周年，南海岸中華文化中心將出版中英雙語的《爾灣華裔 紀實》（簡稱《紀實》），收集50年來對社區有貢獻的社團與人物，記錄保存華裔留下的足跡與故事，幫助華裔青年了解地方歷史。

爾灣市長Farrah Khan讚揚華裔社團對社區的長期投入。（照片由南海岸中華文化中心提供）

《紀實》10日下午在南海岸中華文化中心戶外劇場舉行啟動儀式，爾灣市議員、市府主管、爾灣學區教委及總監均到場祝賀。為此書中的社團篇提供資料的60餘位社區領袖也熱烈參與，展現居民在疫情逐步緩解之際，團結一致迎向未來的歡欣心情。爾灣市議會全體市議員，以及市府經理、警長、學區教委及總監等，均在會中發言讚揚南海岸中華文化中心整理華裔地方歷史的創舉，並表達市府及學區全力支持亞裔的立場。

《爾灣華裔紀實》編輯委員會主席方光梅強調保留華裔歷史的意義。（照片由南海岸中華文化中心提供）

《紀實》編輯委員會主席方光梅表示，早期華工修築橫跨美國 鐵路，加速開拓美國的腳步，自1970年代以來，華人留學生憑專業投入建設美國的行列。近30年來，移民美國的華裔更加多元，不乏企業家、科學家及各行各業的菁英。在收集整理資料時，新冠疫情導致仇恨亞裔事件頻傳，更令編輯委員會感到身負重任，必須及時記錄在地華裔的貢獻，讓社會知道「華裔不是坐享其成的人！」

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭向來賓說明《爾灣華裔紀實》進度。（照片由南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭也是編輯委員，她說明啟動儀式是正式向大眾宣告新書預定在今年年底出版， 收錄標準以對社區的貢獻為主，一起把華裔的貢獻記錄下來 。她強調，接二連三的仇恨亞裔事件令人感到憤怒與沮喪，更多人問「 除了示威遊行表達不滿之外，我們還可以做些什麼？」不同族裔間的相互包容與了解，需要長時間的努力和耕耘。 出版《紀實》就是回應仇恨亞裔，從教育出發的一步 。《紀實》是美國地方史的縮影， 可真實地反映華裔在美國社會各角落長期的奉獻付出。

《爾灣華裔紀實》包含三部分: 個人篇、社團篇、我的爾灣故事。「社團篇」已收集到從1968年至2006年多數社團資料，歡迎在2007年至2021年間成立的非營利性501 c (3) 社團提供資料。「我的爾灣故事」希望紀錄不同時代定居爾灣的華裔，如何打造美國夢，如何克服語言、文化隔閡，如何與不同族裔共處學習，如何發揮己力回饋社區的真實故事。徵稿自即日起至2021年8月31日止， 投稿、提供社團資料或詢問詳情，可電郵 [email protected]。