核桃高中華裔化學教師 林靖鴻獲總統獎

核桃高中華裔教師林靖鴻。（學區提供）

南加核桃 谷學區華裔 教師林靖鴻（Garrett Lim）近日獲加州2021傑出數學與科學教學總統獎（PAEMST），共有六名教師獲得這項榮譽，林靖鴻是唯一華裔。他表示，執教14年，對教學充滿熱情，最快樂的事情就是引導學生解決學術難題。希望自己能在這個獎項上，再獲得全美PAEMST獎。

林靖鴻的母親是華裔，父親是菲律賓裔。他出生在佛瑞斯諾市（Fresno），畢業於核桃高中，考入UCLA生物化學專業。他說，父母希望他成為醫生，但他大學畢業後，雖然在幾個生物化學公司工作過，但都不感興趣，反倒喜歡在學校做一名教師。他返回母校核桃高中，自2007年擔任化學教師至今。

他說，迄今他教過的學生有1500多人。他認為教育是讀書育人的工作，教師可以改變學生的人生觀念，每當引導學生解決學術難題的時候，也是他最快樂的時候。他與已經畢業的一些學生保持聯繫，其中有兩名學生畢業後也回到核桃高中工作。談及是否受他影響，林靖鴻表示，倒是不敢當，只是對學生的選擇感到高興。而昔日的學生如今成為教學同事，也是令人高興的事。

新冠肺炎疫情發生後，由於避疫需要，學校採取線上教學。林靖鴻是化學教師，在線上教化學，需要很多新的教學方式。他通過摸索實踐，利用自己獨特的教學方法，讓線上化學教學更為生動有趣，獲得學生及家長好評，也得到學區肯定。

核桃谷學區在發布資訊中，對林靖鴻在學區國際學士預科課程（IB）化學課教學、以及實施共同核心（Common Core)標準教學中的貢獻高度讚揚。林靖鴻表示，實施共同核心標準大綱，學區在化學教學方面還不是很成熟，他提出很多建議，比如怎樣選擇化學課程內容、採用教學教法等，保證了學區維持化學教學優良品質。

對於獲得加州PAEMST獎，林靖鴻表示，還希望獲得全美獎，繼續在教學崗位幫助學生成長。