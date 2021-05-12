紐森聲勢上揚 罷免幾近熄火 共和黨候選人支持率少得可憐

加州州長紐森（中）視察重新開張的小企業。（州長辦公室提供）

據5月11日上午公布的最新民調，罷免州長紐森 （Gavin Newsom）的競選活動在最近幾個月未能獲得動力，因為越來越多的加州選民贊成讓紐森繼續任職，而真人秀電視明星凱特琳．詹納（Caitlyn Jenner）獲得的支持率僅6%，而其他雄心勃勃希望取代州長的共和黨候選人，獲得的支持率也都少得可憐。該項民調由柏克萊加州大學 政府研究學院（UC Berkeley Institute of Governmental Studies）完成、由洛杉磯時報贊助。

這項調查的結果對於退休的奧運金牌得主詹納而言尤其慘淡，因為只有6％的參加調查的加州人表示，他們將投票決定由她取代紐森。絕大多數民主黨 人、共和黨人和獨立選民表示，他們不傾向支持她的候選人資格。

接受調查的民主黨選民絕大多數贊成，在罷免選票上也寫上一位德高望重的民主黨候選人，以防萬一紐森被免職。不過這與加州民主黨和紐森競選總部的主張相抵觸，他們不主張徵召本黨候選人以免分散選票。

最新調查顯示，超過一半的加州選民（52％）贊成紐森繼續擔任州長，比1月份略有增加，但仍遠低於去年9月份的調查結果，當時有64％的選民給紐森打了高分。