比爾蓋茲銀髮離婚的反思

億萬富豪比爾蓋茲 （Bill Gates）在離婚聲明中說，我們已經不能再共同成長。且不論他的婚姻究竟發生了什麼，不能共同成長確實是句很好的託辭，因為對於有質量的婚姻生活來說，這是致命的。

婚姻到底是什麼？有人說婚姻就是一紙合同，合則一起，不合則分；有人說婚姻始於愛情，是愛情的美好延續；也有人說，愛情靠有限的荷爾蒙維持早晚會消失，而婚姻終將成為埋葬愛情的墳墓。

人性的本質是喜新厭舊，見異思遷，當愛情被日復一日的重複生活磨損時，再美好的人時間久了，都會審美疲勞。疲勞之後，該如何讓婚姻繼續保鮮？若婚姻裡再無愛情，還有必要延續下去嗎？

恩格斯曾說，只有保持愛情的婚姻才合乎道德，如果感情確已消失，或已被新的熱烈的愛情所排擠，那離婚無論對於雙方或社會都是幸事。

婚姻專家卻說不能輕易放棄婚姻，要多做婚姻諮詢，像定期存款一樣善於經營。因為婚姻家庭的元素除了愛情，還有親情責任、理解信任、相互扶持以及共同成就。經營成功的婚姻絕不比經營一家企業容易，畢竟對於大多數人來說，一場婚姻就是一輩子攜手到老，願得一心人，白首不相離。

中國 有句老話叫做少年夫妻老來伴，是基於傳統的社會認知，年紀大了，對未來生活的期許降低，不願再折騰，哪怕不幸福也將就過。可如今，銀髮族離婚率越來越高，從另一角度看，這是人類生命力旺盛的象徵，也是文明社會的巨大進步。

當代中國，婚外戀情高度開放，一些成功人士以每次帶不同女孩出入為炫耀資本；美國 社會則不同，如果還在婚姻關係中，與伴侶之外的異性交往會被人輕視。因此在美國，若想重新開始新的感情，必須先結束前一段婚姻，這恐怕也是美國銀髮族離婚率上升的重要原因之一。

婚姻是門複雜的學問，如托爾斯泰說，幸福的人都是相似的，不幸的人各有各的不幸。婚姻也是如此，冷暖自知，旁人無法準確評論。事實上也沒有所謂的幸福婚姻寶典，可以讓人步步效仿學習。婚姻是一場兩人的修行，若一人停滯不前，或一人偏離共同的道路，都會出現難解的問題，如何解？離或不離？

現實生活的極端例子也偶有發生，夫妻反目成仇，演變為互相傷害甚至報復。最近先是蒙市華裔男懷疑妻子外遇，公然槍殺妻子，後是爾灣華裔男長期家庭施暴，在法庭判決禁制令後，不惜毒殺妻子。若能預見婚姻關係會發展至如此惡劣，儘早離婚分手絕對是明智選擇。

但離婚需要勇氣。富人不願離婚，離婚的代價是分割巨額財產，因此很多富人夫妻帶著假面具，人前人後截然不同的關係。窮人不敢離婚，離婚的後果是日常生活成本加倍上升，經濟不獨立的一方更不敢輕言離婚。

此外，不願離婚得過且過的另一個原因是孩子，無辜的孩子在父母失敗的婚姻中，多少會受到傷害，比爾蓋茲等到孩子年滿18歲後宣布離婚，是對孩子的負責，同時也向社會展示自己負責任的公眾形象。

離或不離，對於很多人來說都是一個天大難題。所幸現代社會日漸多樣化和包容性，單身、不婚、結婚、離婚都是一種選擇。未來社會會有更好的婚姻制度嗎？