洛縣疫情降溫 亞裔又是模範生

洛杉磯縣曾是加州和全美新冠疫情 最嚴重的都會區，洛縣 約1000萬人口中，累計已有123萬5400餘人確診，相當於每100名居民中有12.35人感染新冠，累計已有2萬3900餘人死亡，相當於每1000名居民中有2.39人因新冠死亡。但疫情爆發逾一年後，洛縣卻成為南加州各縣中，率先進入疫情最輕微的黃色等級，可開放更多經濟重啟。而亞裔雖只占洛縣人口的15.4%，但在疫苗 注射與對抗染疫都是模範生。

在地理區域方面，洛縣目前有58.2% 16歲以上居民，至少已注射一劑疫苗。聖蓋博谷華裔聚集城市大多數在65%至70%之間，其中最高的是南巴沙迪那市(South Pasadena)的72.7%，其次是聖瑪利諾市(San Marino)的70%，都在全縣名列前茅。

在族裔分布方面，洛縣至少打過一劑疫苗的16歲以上居民，亞裔排名第一、達66%，白人59.1%居次，西語裔40.12%第三，非洲裔只有36.5%。

打疫苗是目前最有效的防疫方法，越多人打完兩劑疫苗，社區傳染的可能性越低，同時成為重症患者機會也越小。洛縣亞裔累計有5萬5828人染疫，只占洛縣染疫者的4.5%，在四大族裔中人口比例最低。目前在聖蓋博谷公共場所，所有人幾乎都會戴口罩，而且打過疫苗的人也比其它地方多，因此聖蓋博谷染疫的風險也相對較低。

若與全美相比，洛縣進度也超前。洛縣人口打完一劑疫苗者達58.2%，打完兩劑者 40.9%。全美打完一劑者45.6%，打完兩劑者 33.9%。

關鍵在於過去一個月，洛縣加強宣導，並廣開注射點，4月5日累計351 萬人打過疫苗，至5月5日一個月後，累計已有484萬人注射，一個月增加133萬人。這也是為何洛縣近來每日新增確診人數、七日平均感染率、住院人數屢創新低的主因。

不過，洛縣的疫情「只是趨緩，並沒有消失」，尤其美東地區與印度等地的變種病毒正在肆虐之際，大家還是得謹慎防範疫情再次反撲，盡快讓還沒有接種的人打完針，不容過度樂觀和鬆懈。

洛縣目前之所以未見大規模變種病毒侵襲的主要原因之一，其實是用慘重代價換來的。因為洛縣在疫情爆發初期，感染人數在全美居冠，且病毒傳播迅速，使123萬人中鏢。而這些確診者在康復後，體內留有新冠病毒抗體，變種病毒因而被阻擋。

但洛縣公共衛生局長費若警告，新冠確診者體內的抗體，只會存在一段時間，並不能永久阻絕新冠病毒再次來襲，所以已確診者康復後，終究還是得施打疫苗。這123萬人或許將是下一階段，能否確保洛縣免遭疫情反撲的重要關鍵。