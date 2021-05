僑青車隊遊行國旗飄揚 挺台入WHA及WHO

橙縣僑青發起車隊遊行,聲援台灣加入世界衛生大會。(本報記者/攝影)

橙縣 地區三個僑青社團9日上午發起車隊遊行 ,聲援台灣 加入世界衛生大會(WHA)及世界衛生組織(WHO),希望將台灣成功抗疫經驗,分享給世界各國。

台美菁英協會橙縣分會、柑縣台美商會青商會及海外青年志工((Formosa Association of Student Culture Ambassadors, 簡稱FASCA)橙縣分會近60位代表,9日上午齊集橙縣華僑文教中心,大家拿出中華民國國旗及支持台灣加入世衛的標語掛上座車,以「Taiwan Can Help」、「 Taiwan is Helping」簡潔有力的口號,肯定台灣在支持全球防疫上所作的貢獻,並呼籲民眾在2021年世界衛生大會召開線上會議前夕,使用各種管道向世界衛生組織施壓,積極推動讓台灣重返世界衛生組織。

20輛大小自用車組成的遊行車隊,每部車上都飄揚著中華民國及美國國旗,在橙僑中心主任蔣翼鵬夫婦帶領下,沿著聖塔安那市的橙僑中心四周繞行兩圈,熱情洋溢的車隊,吸引路人紛紛揮手致意。

當日參與車隊遊行的僑領有僑務委員張珮鑾、僑務促進委員暨柑縣台灣同郷會副會長黃而明、僑務促進委員暨台美菁英協會橙縣分會會長楊婷恩、柑縣台美商會青商部會長官振洋等。為確保與會者安全,出席者均配戴口罩,並遵循防疫措施。