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僑青車隊遊行國旗飄揚 挺台入WHA及WHO

【聖塔安那市訊】
橙縣僑青發起車隊遊行，聲援台灣加入世界衛生大會。（本報記者／攝影）
橙縣僑青發起車隊遊行，聲援台灣加入世界衛生大會。（本報記者／攝影）

橙縣地區三個僑青社團9日上午發起車隊遊行，聲援台灣加入世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO），希望將台灣成功抗疫經驗，分享給世界各國。

台美菁英協會橙縣分會、柑縣台美商會青商會及海外青年志工（(Formosa Association of Student Culture Ambassadors， 簡稱FASCA）橙縣分會近60位代表，9日上午齊集橙縣華僑文教中心，大家拿出中華民國國旗及支持台灣加入世衛的標語掛上座車，以「Taiwan Can Help」、「 Taiwan is Helping」簡潔有力的口號，肯定台灣在支持全球防疫上所作的貢獻，並呼籲民眾在2021年世界衛生大會召開線上會議前夕，使用各種管道向世界衛生組織施壓，積極推動讓台灣重返世界衛生組織。

20輛大小自用車組成的遊行車隊，每部車上都飄揚著中華民國及美國國旗，在橙僑中心主任蔣翼鵬夫婦帶領下，沿著聖塔安那市的橙僑中心四周繞行兩圈，熱情洋溢的車隊，吸引路人紛紛揮手致意。

當日參與車隊遊行的僑領有僑務委員張珮鑾、僑務促進委員暨柑縣台灣同郷會副會長黃而明、僑務促進委員暨台美菁英協會橙縣分會會長楊婷恩、柑縣台美商會青商部會長官振洋等。為確保與會者安全，出席者均配戴口罩，並遵循防疫措施。

台灣 橙縣 遊行

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