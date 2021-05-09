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世報與中信銀合製「金融大小事」 APP供下載

洛杉磯訊
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世界日報聯手中國信託銀行（CTBC），共同蒐羅製作「金融大小事」貼身指引，將金融、經濟、理財、借貸等等正確實用的金融概念給讀者參考收藏，電子檔已上傳至世界日報APP下方精選專刊頻道，也可點擊連結https://wjad.s3.amazonaws.com/la/2021ebook/web.pdf或掃描二維碼（見附圖），下載內容。

這次出刊的金融大小事，本報記者們費心採訪、撰寫，將簡單卻實用的金融概念給讀者參考；中國信託銀行也提供很多正確的金融訊息給民眾。部分內容日前已在報上刊出，現集結成冊，電子檔先與讀者分享，印刷品預計5月底推出。在整理與編輯的過程，非常感謝樂齡會（AARP）及樂活50加，費心整理在美生活的重要資訊及指南，將本冊的內容更生活化、更實用。

內容包括針對個人財富管理的重要性、新移民如何順利完成房貸、什麼是房屋淨值貸款？淨值貸款用途限制、沒有信用紀錄如何申請獲得信用卡、支票帳戶與儲蓄帳戶有何不同、什麼是聯邦小企業管理署（SBA）貸款、商業貸款包含哪些貸款用途、數位銀行對生活所帶來的便利性等等資訊。

樂齡會也提供了身分欺詐報告需要更好的網路安全、美國國稅局提供納稅人PIN以防詐欺等內容。「樂活50加」整理在美生活重要資源指南，及如何整理保存個人重要資訊、健康、法律與醫療文件。

中國信託銀行，在華人社區服務超過30年，不論是個人還是商業客戶，提供最專業貼心的金融服務幫助華人在個人或事業上，邁向另一個里程碑。中國信託銀行非常感謝社區客戶多年來長期的支持，將持續落實中國信託「我們是一家人」（We are family）的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。除本冊內容，如想了解更多相關訊資訊請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

 根據《The Banker》雜誌最新公布的2019年全球一千大銀行排名榜單，中國信託銀行(台灣) 排名第148名，連續三年穩居台灣銀行業龍頭地位，亦是台灣金融業首次名列全球前150強，躋身國際級金融機構行列。中國信託商業銀行2019年總資產超過1270億美元，於美國、加拿大、日本、印尼、菲律賓、印度、泰國、越南、馬來西亞、香港、新加坡、中國大陸、緬甸及澳洲，合計設有115處海外分支機構，為台灣最國際化的銀行。

 

 

中國 貸款 台灣

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