我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

FAPA洛杉磯分會加入「奶茶聯盟」 支援緬甸抗暴

本報記者／洛杉磯報導
台灣人公共事務會洛杉磯分會與泰國、緬甸、香港組織共組「奶茶聯盟」。（本報記者／攝影）
台灣人公共事務會洛杉磯分會與泰國、緬甸、香港組織共組「奶茶聯盟」。（本報記者／攝影）

台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會以台灣代表組織身分，與泰國、緬甸香港組織共組「奶茶聯盟（Milk Tea Alliance)」，8日在洛杉磯市府（Los Angeles City Hall）前首次舉行「團結抗暴政（Unity Against Tyranny）」集會，共同為在緬甸發生的人權危機發聲抗議。

影音來源：記者 謝雨珊

FAPA洛杉磯分會會長李賢群帶領多位僑領參與「奶茶聯盟」的集會，他表示，現在有許多新興的民主國家遭受到獨裁政權威脅，FAPA支持他們共同對抗不公不義的政權。台灣相比香港、緬甸來說，尚未遭受到直接性迫害。

洛杉磯加大緬甸學生會領袖出席活動。（本報記者／攝影）
洛杉磯加大緬甸學生會領袖出席活動。（本報記者／攝影）

FAPA洛杉磯分會副會長吳兆峯說，台灣目前尚未有暴政狀況，但看到其他民主化國家受到打壓，透過分享台灣民主化經驗給予他們希望。另也期許他們在台灣一步步進入國際社會的同時，給予台灣更多的支持與鼓勵。

「香港遭受獨裁鎮壓，如今已變得不再自由」。洛杉磯香港論壇發言人林先生表示，香港如今連言論自由及示威自由都沒有，人民無法講任何反對政府的言論。得知緬甸及其他東南亞地方也有相同遭遇，同時為台灣的處境感到擔憂，認為台灣民主自由的生存空間越來越小。他期許參與奶茶聯盟能與其他族裔團結一致，互相幫助。林先生也呼籲美國國會議員們，繼續對任何危害人權的行為有所制裁，並保護人權受到威脅的人民。

台灣人公共事務會洛杉磯分會會長李賢群（右）、副會長吳兆峯（左）。（本報記者／攝影...
台灣人公共事務會洛杉磯分會會長李賢群（右）、副會長吳兆峯（左）。（本報記者／攝影）

吳兆峯補充表示，奶茶聯盟主要是宣示緬甸、泰國、香港及台灣之間的團結，預計未來將會有更多國家加入團結抵抗暴政的行列。抗議的對象不僅是現在屠殺無辜民眾的緬甸軍政府，也包括背後支持他們的中共政權。

洛杉磯香港論壇發言人林先生。（本報記者／攝影）
洛杉磯香港論壇發言人林先生。（本報記者／攝影）

緬甸軍方在今年2月初發動政變，在一場突襲中逮補了包括緬甸國務資政翁山素姬等多名執政黨領導人。緬甸軍方希望將政權移交給軍方領導人，且軍方也宣布將實施為期一年的緊急狀態。緬甸危機隨著疫情影響加劇，軍事政變和反抗者經過血腥抗爭後，成千上萬難民逃往印度和泰國尋找避風港，邊境局勢緊張。

台灣 緬甸 香港

上一則

世報與中信銀合製「金融大小事」 APP供下載

下一則

春季醫院安全評比 華人區多B級 阿市仁愛醫院獲A級

延伸閱讀

洛縣進黃色層級 管制鬆綁 餐廳、健身中心提高到50%

洛縣進黃色層級 管制鬆綁 餐廳、健身中心提高到50%
緬甸軍事政變逾3個月 安全部隊開槍至少8死

緬甸軍事政變逾3個月 安全部隊開槍至少8死
緬民兵邊境出擊 攻占、燒毀政府軍基地

緬民兵邊境出擊 攻占、燒毀政府軍基地
緬甸民主派號召新不合作運動 停付電費不還農貸

緬甸民主派號召新不合作運動 停付電費不還農貸
歐盟再制裁緬甸軍政府10官員、2企業

歐盟再制裁緬甸軍政府10官員、2企業
緬甸反對派另組政府 推翁山續主政、拉少數族裔加入

緬甸反對派另組政府 推翁山續主政、拉少數族裔加入

熱門新聞

爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
爾灣警局發布的兇嫌相片。(爾灣警局提供)

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

2021-05-05 20:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低