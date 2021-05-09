FAPA洛杉磯分會加入「奶茶聯盟」 支援緬甸抗暴

台灣人公共事務會洛杉磯分會與泰國、緬甸、香港組織共組「奶茶聯盟」。（本報記者／攝影）

台灣 人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會以台灣代表組織身分，與泰國、緬甸 、香港 組織共組「奶茶聯盟（Milk Tea Alliance)」，8日在洛杉磯市府（Los Angeles City Hall）前首次舉行「團結抗暴政（Unity Against Tyranny）」集會，共同為在緬甸發生的人權危機發聲抗議。

影音來源：記者 謝雨珊

FAPA洛杉磯分會會長李賢群帶領多位僑領參與「奶茶聯盟」的集會，他表示，現在有許多新興的民主國家遭受到獨裁政權威脅，FAPA支持他們共同對抗不公不義的政權。台灣相比香港、緬甸來說，尚未遭受到直接性迫害。

洛杉磯加大緬甸學生會領袖出席活動。（本報記者／攝影）

FAPA洛杉磯分會副會長吳兆峯說，台灣目前尚未有暴政狀況，但看到其他民主化國家受到打壓，透過分享台灣民主化經驗給予他們希望。另也期許他們在台灣一步步進入國際社會的同時，給予台灣更多的支持與鼓勵。

「香港遭受獨裁鎮壓，如今已變得不再自由」。洛杉磯香港論壇發言人林先生表示，香港如今連言論自由及示威自由都沒有，人民無法講任何反對政府的言論。得知緬甸及其他東南亞地方也有相同遭遇，同時為台灣的處境感到擔憂，認為台灣民主自由的生存空間越來越小。他期許參與奶茶聯盟能與其他族裔團結一致，互相幫助。林先生也呼籲美國國會議員們，繼續對任何危害人權的行為有所制裁，並保護人權受到威脅的人民。

台灣人公共事務會洛杉磯分會會長李賢群（右）、副會長吳兆峯（左）。（本報記者／攝影）

吳兆峯補充表示，奶茶聯盟主要是宣示緬甸、泰國、香港及台灣之間的團結，預計未來將會有更多國家加入團結抵抗暴政的行列。抗議的對象不僅是現在屠殺無辜民眾的緬甸軍政府，也包括背後支持他們的中共政權。

洛杉磯香港論壇發言人林先生。（本報記者／攝影）

緬甸軍方在今年2月初發動政變，在一場突襲中逮補了包括緬甸國務資政翁山素姬等多名執政黨領導人。緬甸軍方希望將政權移交給軍方領導人，且軍方也宣布將實施為期一年的緊急狀態。緬甸危機隨著疫情影響加劇，軍事政變和反抗者經過血腥抗爭後，成千上萬難民逃往印度和泰國尋找避風港，邊境局勢緊張。