爾灣亞裔 15日停止仇亞遊行

華裔女星Krista Marie Yu，將參加在爾灣市舉行的 「停止仇恨亞裔」活動。（ 主辦單位提供，Michael Becker攝）

橙縣亞裔 家長與學生發起的「停止仇恨亞裔」（Stop Asian Hate）造勢與遊行活動，將於5月15日(周六)下午3時至5時，在爾灣市府前草坪舉行，當天在全美各地都有類似的造勢活動，展現社區聲援亞裔的力量。

兒童心理學家Caroline Lee博士是造勢活動主辦人之一，她表示，這項公開聲援亞裔的活動，歡迎各族裔家庭一起參加，主辦單位希望能提供一個安全、開放的交流園地，讓曾經受過歧視 者，站出來分享自己的經歷，並藉此開啟家長與子女開誠佈公討論如何應對歧視與仇恨。

應邀出席造勢活動的，包括亞裔女演員Krista Marie Yu、爾灣加大 亞美研究系系主任Julia H. Lee、爾灣加大教授Thuy Than Vo、亞美老人服務中心執行主任王頌茹（Jennifer Wang）、NexRep執行長/前台美公民協會會長廖泰德（Teddie Liaw）、創辦Dear Asian Youth組織的高中生Stephanie Hu、橙縣人際關係委員Gurpreet Ahuja及Evoke舞團等，此外還有多位學生將以歌唱、舞蹈及詩歌朗誦等方式，表達身為亞裔的感觸。

協辦此次活動的橙縣人際關係委員王頌茹表示，最近幾乎每天都會接到歧視亞裔的投訴案件，顯示越來越多亞裔不再默默承受，紛紛向各地警局及橙縣人際關係委員會舉報仇恨案件，這些資料將有助於縣政府提供相關資源，減少族裔歧視所造成的傷害。

王頌茹認為，在美生長的亞裔第二代，多半以個人事業及家庭為重，新冠疫情引起的仇恨案件中，受攻擊的不乏長輩及學生，有學齡前兒童在公園被別的孩子罵Chink，也有亞裔學生在校內受到莫名排擠。這使得土生土長的亞裔二代體認到必需挺身而出，結合社區的力量，為父母及下一代爭取更包容的大環境。

聲援亞裔造勢活動呼籲出席者，在家利用回收紙箱製作標語牌，活動當天應佩戴口罩，可攜帶小毯子席地而坐。當日活動結束前，群眾將沿爾灣市府前的Harvard街遊行，經過Bill Barber公園再繞回爾灣市府。