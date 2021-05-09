春季醫院安全評比 華人區多B級 阿市仁愛醫院獲A級

全國醫院安全評比中，阿罕布拉仁愛醫院獲得A。（仁愛醫院）

醫療監督機構The Leapfrog Group2021春季全美醫院安全等級評比結果本周揭曉，加州 超過90家醫院獲得A級，同時得到C級的醫院也超過90家。聖蓋博 谷華人熟悉的醫院以B級最多。

The Leapfrog每年對全國的醫院進行兩次評級，根據每家醫院的安全系數，包括保護患者免受可預防的錯誤、事故、傷害和感染等安全水平，評出A、B、C、D、 F等五級。全國超過2700家普通急救醫院參加Leapfrog春季安全等級評比。在這些醫院中，有27家從2012年該評比系統啓動以來，無間斷持續獲得A級稱號。

在此次春節評比中，加州共有93所醫院獲得A級；58所醫院獲得B級；98所醫院獲得C級；D級19所；三家醫院被評爲F級。獲得A級醫院包括：洛杉磯 南加大凱克醫院（Keck Hospital of USC）、史丹福醫療保健醫院（Stanford Health Care's Hospitals）、河濱縣特曼庫拉谷醫院（Temecula Valley Hospital）、聖地牙哥夏普紀念醫院（Sharp Memorial Hospital）以及阿罕布拉仁愛醫院（Alhambuanra Hospital Medical Center）。三家安全不合格醫院則分別為洛杉磯社區醫院（L A Community Hospital）、 嘉甸納紀念醫院（Memorial Hospital of Gardena）和聖華金綜合醫院（San Joaquin General Hospital）。

Leapfrog表示，過去一年的新冠疫情極大挑戰醫院保護患者和醫護人員安全的組織和應變能力，結果全國33％的醫院獲得A，24％得B，35％得C，7％得D，不到1％得F。

在洛杉磯和聖蓋博谷華人較爲熟悉地區，除阿罕布拉仁愛醫院外，得A的醫院還有惠提爾PIH Health Hospital 、聖迪瑪斯San Dimas Community Hospital、UCLA聖塔莫尼卡醫院、爾灣大學醫院。B級醫院包括西柯汶納Emanate Health Queen of the Valley Hospital、蒙市嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）、艾爾蒙地宏恩醫院（Greater El Monte Community Hospital）、巴沙迪那漢廷頓醫院（Huntington Hospital）、鮑爾溫公園凱撒醫院（Kaiser Foundation Hospital - Baldwin Park）、聖蓋博谷醫院（San Gabriel Valley Medical Center）等。C級醫院包括柯汶納Emanate Health Inter-Community Hospital、亞凱迪亞美以美醫院（Methodist Hospital）、蒙特利公園醫院（Monterey Park Hospital）和波莫那谷醫院（Pomona Valley Hospital Medical Center）等。