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核桃谷水區3講座教建省水庭院 全採中文講解

記者楊青／核桃市報導
核桃谷水區三場講座，將您如何建造美麗省水庭院。（核桃谷水區提供）
核桃谷水區三場講座，將您如何建造美麗省水庭院。（核桃谷水區提供）

每年5月是加州水資源部門訂定的「節水月」，提醒居民在旱象連年的加州如何節省室內與室外的用水。今年核桃谷水區（Walnut Valley Water District）將在5月連續三周舉辦三場講座，由省水和庭院設計專家，教導在住宅種植、照料和養護美麗的節水花園、美化庭院同時節水。

核桃谷水區此次講座為華人量身定做，全部採用中文講解。核桃谷水區委員湯繼理表示，加州長期乾旱，加上最近一年來各地水費大漲，如何節約用水並保持庭院美麗，已成爲挑戰，民眾要經常檢查屋內或屋外的水管是否漏水，也可種植省水型植物。此外，改善土壤、收集雨水、改造庭院等也都是辦法。

三場課程時間分別為12日、19日、26日，均爲星期三下午5時至6時。12日介紹美觀且省水庭院設計的四種方法，包括如何培養出健康的土壤作基礎；收集雨水以及再利用；如何選擇省水的本地植物；如何有效控制庭院灌溉，以盡量減少水的浪費。19日是如何成功地設計節水庭院的四個關鍵步驟，包括建立雨水收集區；巧妙使用適合本地氣候的植物；設計原則應用；成功種植計劃範例。26日是以有機方式清除更換及維護草皮，如何清除草皮，並採用正確方法，創造出美觀且省水的庭院景觀。

歡迎民眾提前預約，網址：https://www.bewaterwise.com/ch2/classes.html，或聯繫核桃谷水區909-595-7554，[email protected]詢問詳情。

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