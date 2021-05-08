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洛杉磯國際機場升級 砸143億擴建

記者丁曙／洛杉磯報導
LAX新的2-3號航站樓頂部新樓。（LAX）
LAX新的2-3號航站樓頂部新樓。（LAX）

拜登總統持續推動2.3兆元龐大基建計畫，洛杉磯國際機場LAX）也在進行一項耗資143億元的升級改造和擴建計畫，涉及所有九個客運航站樓，包括自動人行道 （APM）列車、綜合租車場、12號至15號登機門的中場衛星航站樓（MSC），以及整修機場跑道等多個項目，迎接後疫情時代的經濟發展和運輸高峰。

LAX投資1737萬元整修機場南側7R/25L跑道。（LAX）
LAX投資1737萬元整修機場南側7R/25L跑道。（LAX）

LAX投資1737萬元整修機場南側7R/25L跑道，包括拆除和更換現有的瀝青路面，更換Sepulveda大街隧道裡的鋼筋混凝土平板，安裝新的節能LED跑道中心線燈，以及在H6和H7高速出口滑行道更換瀝青路面，和安裝LED中心線燈。

該施工項目與聯邦航空管理局（FAA）密切協調，利用疫情期間交通流量大減的機會降低運營影響。為了達成高速作業時間表，承包商在兩個月的跑道關閉窗口期內，每日輪班兩次，每班工作十小時，每周作業六天。這項工作由Sully-Miller建築公司承包。

LAX多層停車結構2b入口和到達層最左側車道關閉直至5月下旬，配合自動大眾捷運列...
LAX多層停車結構2b入口和到達層最左側車道關閉直至5月下旬，配合自動大眾捷運列車施工。（LAX）

機場首席發展規劃師Bernardo Gogna表示，LXA努力提高現代化和維護效率，而7R / 25L跑道的快速修復，表明在高效施工的同時，能夠對機場運營的影響降至最低。

同時，自動化大眾捷運（APM）的列車和車站、中央候機樓區域（CTA）的核心和重建項目也在進行。該工程將從4號和5號航站樓，到未來的自動化捷運站的第一個新走道開始，並在航站樓駛離層的施工區域中設有臨時人行道。

地面通道現代化計劃（LAMP）也在繼續，包括APM列車、綜合租車設施，APM維護和存儲設施，以及多式聯運設施；還有可用於網絡攝像頭的鏈接，使公眾可以查看正在進行的工作，以及包含當前建設項目的交互式地圖。

兩家新航空公司將於5月開業，在Tom Bradley國際航站樓的西閘口和1號航站樓的擴建部分開始運營。5月1日，Viva航空公司成為第一個使用新大樓的航空公司，其他航空公司也將在接下來的幾周和幾個月內進入新設施。

在Tom Bradley國際航站樓北端的新項目位於4號和5號航站樓之間（LAX）
在Tom Bradley國際航站樓北端的新項目位於4號和5號航站樓之間（LAX）

洛杉磯國際機場早在2019年已成為全球第三繁忙和美國第二繁忙的機場，當年為近8810萬人次提供服務，平均每天提供700班直飛美國113個目的地的直飛航班，以及每週1200班直飛46個國家／地區的72個商業航空公司的91個市場。

LAX的擴建和基礎設施升級意義重大。據2014年運營的經濟研究，LAX在南加州創造了62萬個工作職位，勞動收入373億元，經濟產出（企業收入）超過1266億元。這項活動增加了62億元的地方和州收入，以及87億元的聯邦稅收。 該研究報告還說，LAX正在進行的宏觀改造計劃，可額外創造12萬1640個年度就業機會，勞動收入76億元，經濟產出203億元，州和地方稅收9.66億元，以及聯邦稅收16億元。

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