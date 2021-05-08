慈濟捐物資 助波莫那中心無證兒

慈濟美國總會執行長陳濟弘（左四）與志工們，受邀與加州參議員雷娃（左二）、洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲（右一）、加州眾議院多數黨領袖雷耶斯（右二）、加州眾議員羅德里格斯（左一）前往關懷邊境兒童。（慈濟提供）

慈濟美國 總會應加州 參議員雷娃（Connie M. Leyva）邀請，7日與洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda L Solis）、加州眾議院多數黨領袖雷耶斯（EloiseGómez Reyes）、加州眾議員羅德里格斯（Freddie Rodriguez），一同看望波莫那展覽中心的300位邊境兒童，並向孩子們捐助5000份個人清潔與防疫物資。

雷娃表示，很高興能與慈濟合作，一起來關懷這邊境兒童，她感謝慈濟大方捐助，讓孩子們有充裕的行李袋、口罩、乾洗手液和牙膏牙刷等等。

聯邦衛生與公共服務部門第九區執行官普雷斯頓（中左）、洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲（中右）回應慈濟美國總會執行長陳濟弘（左）和副執行長黃漢魁（右）的提問。（慈濟提供）

蘇麗絲表示，為安置滯留在美墨邊境 無家長陪伴的兒童，當前加州已成立三個緊急收容所，包括波莫那會展中心、聖地牙哥會展中心和長堤會展中心。收容所主要接待五至17歲未成年兒童，波莫那中心計畫安置2500名孩童，目前已達到近300人。

慈濟美國7日向邊境兒童捐贈5000份的個人衛生與防疫用品。（慈濟提供）

慈濟美國執行長陳濟弘表示，本次參訪讓他們更加瞭解如何幫助移民兒童，未來或許可提供大愛醫療車的義診服務，為孩子們檢查牙齒與眼睛，也可思考可如何與當局合作提供教育項目。

進入收容所園區前，訪客們被要求全體進行新冠肺炎病毒的快速與一般兩次檢測。基於聯邦規定，安置孩子們的收容所完全不允許拍照和錄影，甚至連建築物外觀都不允許曝光，這是為了避免有人會循線索闖入危及孩童。在波莫那會展服務的社工、專業人員、教師與志工，組成「希望團隊」負責接待和服務邊境兒童。