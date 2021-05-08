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疫情使 「模範少數族裔」光環消失 70％加州民眾認識到亞裔遭受歧視

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯亞裔拉起橫幅呼籲停止仇恨亞裔。（讀者提供）
洛杉磯亞裔拉起橫幅呼籲停止仇恨亞裔。（讀者提供）

亞裔是美國公認的「模範少數族裔」，教育好、收入高、守法律、受尊重。然而，一場新冠肺炎徹底顛覆了傳統。最新民調發現，70％的加州民眾認識到亞裔遭受歧視，亞裔認為自己受到了歧視上升至79％，人們對亞裔的羨慕情緒甚至變成了厭惡。但是，亞裔不自暴自棄，熱愛美國，對未來仍有信心。

儘管針對亞裔的種族主義和暴力行為不是新問題，但疫情爆發一年來，全國範圍內舉報的反亞裔仇恨犯罪案件數量激增，有統計說3800件，但實際上遠遠不止。因此，少數族裔民權團體同「洛杉磯時報」合作，委託民調公司完成了一項對加州人和加州亞裔的看法，結果發現傳統觀念有了很大轉變。更多加州人願意承認亞裔受到了歧視，而且亞裔也越來越害怕自己會成為仇恨犯罪的受害者，比例甚至超過了黑人或拉丁裔。

協助進行這項調查的「亞美政聯」（CAUSE）主席胡澤群（Charlie Woo）7日表示，該項最新全州民意測驗的數據顯示，加州人對「模範少數族裔」神話的態度發生了「深刻轉變」。73％亞裔擔心自己遭受暴力或仇恨犯罪的傷害，該比例高於黑人的61％和拉丁裔的58％。當被問到是否擔心在公共和社交媒體上被口頭虐待、嘲笑或騷擾時，亞裔在少數族裔群體中也排名最高。

亞美政聯主席胡澤群協助策劃了一項針對加州亞裔的民意調查。（胡澤群提供）
亞美政聯主席胡澤群協助策劃了一項針對加州亞裔的民意調查。（胡澤群提供）

他補充說，70％的加州民眾認識到亞裔遭受歧視，這是一個轉變，這是共同努力的一個重要積極步驟，因為大多數加州人了解亞裔受到歧視而面臨許多挑戰。在新冠疫情爆發之前的一次民調顯示，當時亞裔的自豪感、自信心、成就感和樂觀指數，都顯著高於新冠疫情爆發之後的民調。對於少數族裔普遍抱怨的不公正待遇，亞裔似乎不願意這麼說。但是，他們現在的態度改變了，他們遭受到的歧視甚至超過了非裔和拉丁裔。從某種意義上來說，這也為亞裔結盟提供了機會。

胡澤群指出，歧視和騷擾、人身暴力攻擊以及亞裔社區的情緒反應，顯然對加州其他族裔的人們產生了很大影響。亞裔面臨的遭遇不會是孤立的，需要團結其他社區站在一起對抗。

調查數據還顯示，仇恨犯罪也給亞裔父母帶來了沉重的壓力，他們擔心子女上學會受到欺負。加州有29％的亞裔表示，心理健康受到了影響，人們因為種族理由看不起他們。

調查還發現，在仇恨激增的背景下，加州有88％的亞裔表示，種族對他們的身分至關重要。 自從去年11月提出該問題以來，這個數字增加了20%。執行這項調查的民意測驗和研究公司Strategies 360的研究主管溫斯頓（Ben Winston）表示，族裔認同對於亞裔女性和50歲以下的亞裔美國人尤其重要。

2020年，有62％的加州人同意「在未來，擁有我的背景、價值觀和文化的人們將在美國變得更加普遍和被接受」。 但在該次民意測驗中，持有這種觀點的加州人的比例下降到54％。但在所有族群中，加州的亞裔仍然是最樂觀的佔64％。

而且，儘管亞裔成為新冠病毒的替罪羊，但是，他們依然守法的模範，接種疫苗的比例最高。54％的加州人已經接受了至少一劑疫苗，其中亞裔居首位佔63％，其次是白人（57％）、拉丁裔（46％）和黑人（39％）。

胡澤群還透露，此次民調還有一個附帶的問題，大多數亞裔受訪者不支持罷免州長紐森（Gavin Newsom），以及大多數亞裔認為，移民對美國建設貢獻很大。

該項民調在4月16日至4月29日之間進行，有1200多名成年人在網上接受了訪問，整個調查的抽樣誤差幅度為3%。

加州亞裔集會抗議攻擊亞裔的仇恨犯罪。（讀者提供）
加州亞裔集會抗議攻擊亞裔的仇恨犯罪。（讀者提供）

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