聽股神一席話 多打10年工？

91歲「股神 」巴菲特，攜手97歲芒格，如期舉行線上股東大會；不變的除了桌前的低糖可樂，還有對指數 基金（ETF）推崇。不過隨著後疫情時代「熱錢」湧動，數字貨幣不斷創造財富神話，部分投資 界「後浪」對「股神」觀點嗤之以鼻，一邊打出「聽君一席話，多打10年工」的評論，一邊迅速將直播關掉。巴菲特的理念，真的過時了嗎？

政府不斷創紀錄紓困的效應真正顯現，大量湧入的「熱錢」無處可去，讓市場理性漸失。一個帶有玩笑性質，為諷刺比特幣太荒唐，而製作出來的狗狗幣，卻因為特斯拉CEO馬斯克在推特PO文對其讚賞有加；每幣價格從今年初不到一美分，上漲到如今的69美分，總市值超過福特汽車。

如果說比特幣帶有一定的「革新」意義，為世界帶來區塊鏈、應用點對點貨幣系統及分佈式記賬技術，其價格水漲船高仍能解釋；那麼作為比特幣「複製品」的狗狗幣，且在沒有發行總量上限的情況下，市值仍能躍升至如此高度，當今市場的瘋狂程度可見一斑。

在此大背景下，兩名九旬「股神」的股東大會，推薦年輕人投資指數基金的同時，拒絕討論比特幣，並強調保留現金的重要性，他們的投資哲學似乎與當前年輕人格格不入。巴菲特認為，世界變化很大，一家公司在20、30年以後能否存活都是問題。因此對於普通人而言，投資指數基金是一種戰勝市場的很好方式。

不過在後疫情時期，不乏擁有「閒錢」的年輕人。他們認為，年輕就該瘋狂一把，不應有「年長者作風」，凡事畏首畏尾。閒錢投資，應該選擇高波動、高盈利的虛擬貨幣。再者說，作為「無產階級」，購買指數基金沒有想像力，一夜暴富的機會基本等於零。

新一代的投資理念不無道理，政府數輪創紀錄的紓困金發放之後，隨著疫情趨緩，經濟由通貨緊縮逐漸步入通貨膨脹。各類民生產品價格都在上漲，且漲勢仍將持續。美聯準會出手抑制經濟過熱可以預見，而調高利率對證券市場的殺傷力不言而喻，指數基金年化收益率可能不甚理想。對於資金不足的年輕投資者來說，很容易對其失去耐心。

而反觀馬斯克揚言「帶上月亮」的狗狗幣，的確有讓年輕人在短期內實現財富自由的可能；對於「沒太多可以失去」的投資者來說，最多也就是輸光本就不多的本錢，大不了重頭再來。

巴菲特雖然稱為股神，但終究也是人；也曾錯過亞馬遜，並承認去年減持蘋果股票可能是個錯誤。作為將要退休的九旬長者，拒談不熟悉的比特幣，重點分享畢生信奉的價值投資，或許只為明哲保身，有一定道理，但未必讓年輕人信服。