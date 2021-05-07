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FASCA橙縣分會辦音樂會 聲援台灣參與WHA

橙縣訊
FASCA橙縣分會5月1日在橙僑中心，舉辦「Taiwan Rock音樂會」，橙僑中心主任蔣翼鵬(一排左二)、僑務委員暨諮詢導師張珮鑾(一排右四)、約巴林達市長黃瑞雅(一排右五)與青年文化志工一起團呼台灣GO、GO、GO!。（橙僑中心提供）
FASCA橙縣分會5月1日在橙僑中心，舉辦「Taiwan Rock音樂會」，橙僑中心主任蔣翼鵬(一排左二)、僑務委員暨諮詢導師張珮鑾(一排右四)、約巴林達市長黃瑞雅(一排右五)與青年文化志工一起團呼台灣GO、GO、GO!。（橙僑中心提供）

2021年世界衛生大會(WHA)將於5月24日至6月1日舉行視訊會議，FASCA海外青年文化志工協會-橙縣分會日前在橙縣華僑文教服務中心，舉辦「Taiwan Rock音樂會」，傳達聲援台灣參與WHA的心聲。

這場橙僑中心現場與臉書直播的雙軌音樂會，現場來賓包括橙僑中心主任蔣翼鵬、僑務委員暨FASCA橙縣分會諮詢導師張珮鑾、約巴林達市長黃瑞雅、助理導師石若辰及高郁翔、青年文化志工及家長，上線參加者達200人，青年文化志工潘彥君是貫穿全場的主持人。

蔣翼鵬致詞表示，FASCA橙縣分會去年5月成立，立即積極籌劃支持台灣加入WHA聲援活動，並拍製聲援短片上傳YouTube。今年也有九位青年文化志工參加僑委會「給世界衛生組織(WHO)的一句話」徵集影片活動。

黃瑞雅以身為台美人為榮，今年初擔任市長，馬上邀集加州各市長及蕭美琴大使，透過線上會議分享台灣成功防疫經驗。她讚揚台灣有效運用科技防疫，以及政府高水準的公衛管理，將連結主流民選官員及國會代表支持台灣參與世衛織。

當天以播放「Taiwan Model」台灣成功防疫模式影片拉開序幕。助理導師石若辰代表全體宣讀聲援台灣參與WHA英文聲明，FASCA橙縣分會青年文化志工以才藝傳達聲援台灣參與WHA心聲，公關秘書賴煒皓朗讀自己創作的藏頭詩「Taiwan for WHA」及演奏電吉；副會長蔡沛宸除鋼琴獨奏「All of Me」，還與青年文化志工蔡宗祐的小提琴進行合奏；會長林邦誠領唱「改變自己」。

台灣 橙縣 防疫

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