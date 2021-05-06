蓋茲離婚八卦扯上中國間諜

微軟(Microsoft)共同創辦人比爾．蓋茲(Bill Gates)和56歲妻子梅琳達宣布離婚，1460億財產怎麼分立即成吃瓜群眾「望梅止渴」的話題。蓋茲離婚充滿內幕八卦 ，名人被「消費」就像Windows軟體一樣，也被全球共享。

蓋茲離婚有幾大焦點：一，財產怎麼分？二，65歲的他結婚27年，竟獲梅琳達同意每年可與前女友、現年70歲的風險投資者安．溫布萊德(Ann Winblad)在海灘共度一個長周末。三，兩人離婚後將繼續合作從事慈善事業，梅琳達不改蓋茲姓氏。四，有沒有小三介入？網傳和華人翻譯王喆(Zhe "Shelly" Wang)有關，王小姐嚴正否認。五，網上盛傳，蓋茲遇上中國 美女間諜 了。

名人離婚成八卦，從福斯集團梅鐸(Rupert Murdoch)、亞馬遜貝佐斯(Jeff Bezos)，現在輪到蓋茲，他們是家產數十億至數千億元的大富豪；網上也很缺德地提到臉書查克柏格夫婦，問何時輪到他們？梅鐸離婚女主角是鄧文廸，查克柏格太太是華裔Priscilla Chan。

蓋茲發跡後長期以科技創業天才、慈善家和關懷地球者著稱。這對模範夫妻竟然說離就離，兩人未口出惡言，還宣示分手後繼續合作為兩人為名的慈善基金會拯救貧窮和地球而努力，所以離婚被稱為具「人文高度」，是「模範離婚」。

但一對好夫妻臨老需要互相扶持照顧時，卻突然分手，讓很多人不再信任婚姻，猜測其中有什麼鬼？是否有小三介入，或為了財產等原因？說明盤踞全球首富多年、目前財富排世界第二的蓋茲，金錢照樣買不到圓滿婚姻；不過夫妻拖這麼多年未離異，明顯是為了三個孩子，難能可貴。

其次，有錢男人未成花花公子亂搞，蓋茲的公共形象算很不錯。八卦新聞說蓋茲獲梅琳達同意，協議每年可會晤前女友。如果屬實，表示蓋茲的靈魂密友是溫布萊德，而不是本在微軟任職的髮妻梅琳達，對後者很不公平。梅琳達到底是為孩子、財富和地位，或因蓋茲的光環而忍耐到現在，處境讓人唏噓。

華人看事情愛用中國人觀點衡量，富豪、名流、女色、權勢等，構成完整八卦題材。但華人也和美國很多保守派一樣，愛扯上中國間諜。多年來，中共女間諜一直是美國熱門話題，鄧文廸就曾被扯上和間諜有關。

而加州去年底爆出民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)中了美人計，成為中國女間諜方芳(Fang Fang)色誘的俘虜，傳聞上鉤者還包括兩位市長、CIA官員等。到底中方間諜滲透美國政商界多深，謠言不斷。蓋茲被指涉中國女間諜才婚變，而他常公開為中國說話，更助長謠傳。

傳播中國間諜介入的媒體，包括福斯新聞網和許多華人。指稱的間諜就是女翻譯王喆，許多白人保守派也貼文稱王女肯定是中共派到蓋茲身邊的間諜。但細看王女來美求學、任職等經歷，很難相信她是間諜，否則滲透技巧也太可怕了。

問題在女間諜能從蓋茲身上得到什麼？美中競爭是否讓很多人神經過敏，以致諜影幢幢，即使草繩也看成蛇了？