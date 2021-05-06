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向紐森宣戰 候選人帶千磅棕熊上陣演出

記者丁曙／綜合報導
罷免州長新戰法，共和黨候選人考克斯帶著體重1000磅的加州棕熊上陣。（考克斯競選視頻截圖）
罷免州長新戰法，共和黨候選人考克斯帶著體重1000磅的加州棕熊上陣。（考克斯競選視頻截圖）

2018年代表共和黨競選加州州長但落敗而歸的商人考克斯（John Cox），捲土重來投入州長罷免選舉，4日他打出「野獸有約」（Meet the Beast）的戰術，帶著一頭體重1000磅棕熊上陣。考克斯說，這隻熊象徵著加州需要一位領導人，而這位領導人處理緊迫問題，要比被稱為州長的「帥哥」紐森（Gavin Newsom）更積極。

考克斯的巡迴選戰首站登場，他面對媒體演講時，他帶來的這頭棕熊就在身後散步遊蕩，嚼著飼養員扔給牠的雞肉和餅乾。考克斯批評紐森是一個精英主義者，指責他被富裕的蓋蒂家族成員寵愛，並聲稱他是沙加緬度的特殊利益的擁護者。「漂亮男孩紐森激怒了加州民眾，已有超過200萬人聯署要罷免他。」

他說，在當前情勢下，加州需要進行重大改變，要像野獸一樣堅強起來，要與長期以來一直統治著加州的特殊利益集團抗衡。

考克斯是聖地牙哥縣Rancho Santa Fe的商人，他在中西部地區的房地產投資中發了大財，這回他自掏腰包1000萬元打選戰。在本周發起價值數百萬元的新「美女或野獸」（Beauty or the Beast）廣告。他將自己定位為「加州最好的和最聰明的野獸」，並將紐森定位為「美女」。

然而，紐森避免對任何一個挑戰者直接做出回應，他在加州消防員工會的一場活動中指出，罷免選舉的支持者是因為反對紐森的移民和稅收等議題的立場，而不是針對COVID -19防疫處理。

加州 紐森 投資

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