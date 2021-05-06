我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

神經醫學專家束依弦 舞出光彩人生

記者啟鉻／洛杉磯報導
UCLA醫學中心神經科學專家束依弦教授。（本人提供）
UCLA醫學中心神經科學專家束依弦教授。（本人提供）

束依弦（Francy Shu）是洛杉磯加州大學UCLA）醫學中心主治醫師和教授，專精人體神經科學，她同時擅長芭蕾舞。日前中華民國僑聯總會美西南區，她獲評為2021年全球海外十大優秀傑出青年。她表示，提醒自己時時感恩，通過學習舞蹈芭蕾，感悟柔美謙卑才能讓人生更有光彩，時刻幫助他人，生命更堅強、更有意義。

束依弦是UCLA醫學中心神經內科醫學、神經肌肉雙重症主治醫師和健康科學教授。她畢業於加州理工學院，就讀和工作過的學府及機構還有芝加哥醫學院、德州大學西南醫學中心，現在UCLA醫學中心工作。她來自台灣，父母為了讓她有更好的學習環境，12歲帶她移民美國。

透過學習舞蹈 迷上研究人體結構

她在校品學兼優，喜歡舞蹈，很小就開始學習芭蕾舞、民族舞。她說，從跳舞感受到人體平衡、跳躍、舞動創造的美感，並因此對人體結構的神奇發生濃厚興趣。

束依弦大學時讀的是加州理工學院生物科學系，一個突發事件令她決定改變專業方向從事醫學。她說，當時非常熟悉的一對年長夫婦因一次家庭意外，太太不慎摔倒受重傷，先生因年事已高，患有帕金森症無法及時報警，最終受傷的太太因就醫不及過世。她獲悉事件後，感到很悲痛且受到極大震撼，心想若她是一名醫師，就可以救死扶傷，拯救無數病人，讓他們更快樂地生活。於是決定投身醫學。

她說，父母並非學醫，但一向支持她的選擇，並鼓勵她一旦決定了，就一定要做好。

束依弦說，母親常對她說，一個人若有力量，或許很柔軟，但柔軟可以勝剛強。她認為，永遠持有一顆謙卑感恩的心，並且學習竹子，即使生長愈來愈高大，頭卻垂得愈低。因此她勉勵自己「多幫助他人，讓生命更有意義！」

她說，人體神經系統構成複雜，以神經元特化細胞網絡組成，在身體不同部位間傳遞信號。主要包括中樞神經系統和周邊神經系統。比如人體有運動神經、智力神經、自律神經等。身為人體神經學專家，在診治患者時，需要像神探福爾摩斯一樣，綜合診斷確定最終病因，並能對症下藥。

神經有關病症 可通過心靈疏導

現代生活很多人感到工作壓力較大，因而產生很多與神經有關病症，如心率不齊、流汗過多、血壓不穩、時常頭昏眼花等。束依弦認為，一些問題還是可以通過心靈疏導、心理諮詢等，獲得緩解。一些人也相信中醫針灸療法，可產生積極效果。

對於新冠肺炎疫情下，一些感染患者即使康復，但人體神經系統也遭受損傷。束依弦說，原因是人體感染病毒後，免疫系統開始對病毒發動攻擊，但在攻擊過程中，將某些人體神經組織當作攻擊目標，造成損害。因而作為神經科學專家，要尋找更多方法令患者康復。

開發跌倒監測 盼挽救長者生命

目前她正在開發一種人工智慧（AI）跌倒監測系統，令年長者在家不慎摔倒後，很快被系統監測到，並立即發出警報，能及時就醫，挽救生命。原先的這套系統，因為成本過高，令很多人無法承受，也不易普及。現在她利用平時通用的設備，安裝這套監控系統後，就能發揮作用，大大降低成本。她希望這套系統盡快提供年長者服務。

束依弦在平時醫學研究、課堂教學及走訪患者忙碌之餘，喜歡運動，如健行登山、跑步游泳，尤其喜歡舞蹈芭蕾。她說，芭蕾舞讓她更優雅、更柔美，也更剛強，不斷汲取知識，努力在所學領域不斷鑽研攀登。

芭蕾 加州大學 UCLA

上一則

罷免紐森須花4億 共和黨未必討好

下一則

926移民童入住南加 61染疫

延伸閱讀

印度增3780死再創高 專家估會更嚴重 7月底死亡破百萬

印度增3780死再創高 專家估會更嚴重 7月底死亡破百萬
貨櫃輪運費 再衝新高 歐美消費需求強勁 企業大舉補貨 專家估今年市況「高燒不退」

貨櫃輪運費 再衝新高 歐美消費需求強勁 企業大舉補貨 專家估今年市況「高燒不退」
接種2劑疫苗不敵變種病毒 印度裔傳染病專家病逝

接種2劑疫苗不敵變種病毒 印度裔傳染病專家病逝
日本九州目擊光球從天而降 專家指應為火球流星

日本九州目擊光球從天而降 專家指應為火球流星
長征火箭未來幾天將「失控再入」專家：中方疏忽了

長征火箭未來幾天將「失控再入」專家：中方疏忽了
喬州解除社交距離及口罩規定 專家批：太早了

喬州解除社交距離及口罩規定 專家批：太早了

熱門新聞

洛杉磯「停止仇恨亞裔」車隊遊行示威。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

2021-05-01 17:24
裝修工人跳槽去了哪裡？（pexels）

世說新聞／裝修業「錢」景佳 華人裝修工竟轉行去這裡

2021-04-30 22:12
爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
爾灣警局發布的兇嫌相片。(爾灣警局提供)

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

2021-05-05 20:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世