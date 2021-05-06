神經醫學專家束依弦 舞出光彩人生

UCLA醫學中心神經科學專家束依弦教授。（本人提供）

束依弦（Francy Shu）是洛杉磯加州大學 （UCLA ）醫學中心主治醫師和教授，專精人體神經科學，她同時擅長芭蕾 舞。日前中華民國僑聯總會美西南區，她獲評為2021年全球海外十大優秀傑出青年。她表示，提醒自己時時感恩，通過學習舞蹈芭蕾，感悟柔美謙卑才能讓人生更有光彩，時刻幫助他人，生命更堅強、更有意義。

束依弦是UCLA醫學中心神經內科醫學、神經肌肉雙重症主治醫師和健康科學教授。她畢業於加州理工學院，就讀和工作過的學府及機構還有芝加哥醫學院、德州大學西南醫學中心，現在UCLA醫學中心工作。她來自台灣，父母為了讓她有更好的學習環境，12歲帶她移民美國。

透過學習舞蹈 迷上研究人體結構

她在校品學兼優，喜歡舞蹈，很小就開始學習芭蕾舞、民族舞。她說，從跳舞感受到人體平衡、跳躍、舞動創造的美感，並因此對人體結構的神奇發生濃厚興趣。

束依弦大學時讀的是加州理工學院生物科學系，一個突發事件令她決定改變專業方向從事醫學。她說，當時非常熟悉的一對年長夫婦因一次家庭意外，太太不慎摔倒受重傷，先生因年事已高，患有帕金森症無法及時報警，最終受傷的太太因就醫不及過世。她獲悉事件後，感到很悲痛且受到極大震撼，心想若她是一名醫師，就可以救死扶傷，拯救無數病人，讓他們更快樂地生活。於是決定投身醫學。

她說，父母並非學醫，但一向支持她的選擇，並鼓勵她一旦決定了，就一定要做好。

束依弦說，母親常對她說，一個人若有力量，或許很柔軟，但柔軟可以勝剛強。她認為，永遠持有一顆謙卑感恩的心，並且學習竹子，即使生長愈來愈高大，頭卻垂得愈低。因此她勉勵自己「多幫助他人，讓生命更有意義！」

她說，人體神經系統構成複雜，以神經元特化細胞網絡組成，在身體不同部位間傳遞信號。主要包括中樞神經系統和周邊神經系統。比如人體有運動神經、智力神經、自律神經等。身為人體神經學專家，在診治患者時，需要像神探福爾摩斯一樣，綜合診斷確定最終病因，並能對症下藥。

神經有關病症 可通過心靈疏導

現代生活很多人感到工作壓力較大，因而產生很多與神經有關病症，如心率不齊、流汗過多、血壓不穩、時常頭昏眼花等。束依弦認為，一些問題還是可以通過心靈疏導、心理諮詢等，獲得緩解。一些人也相信中醫針灸療法，可產生積極效果。

對於新冠肺炎疫情下，一些感染患者即使康復，但人體神經系統也遭受損傷。束依弦說，原因是人體感染病毒後，免疫系統開始對病毒發動攻擊，但在攻擊過程中，將某些人體神經組織當作攻擊目標，造成損害。因而作為神經科學專家，要尋找更多方法令患者康復。

開發跌倒監測 盼挽救長者生命

目前她正在開發一種人工智慧（AI）跌倒監測系統，令年長者在家不慎摔倒後，很快被系統監測到，並立即發出警報，能及時就醫，挽救生命。原先的這套系統，因為成本過高，令很多人無法承受，也不易普及。現在她利用平時通用的設備，安裝這套監控系統後，就能發揮作用，大大降低成本。她希望這套系統盡快提供年長者服務。

束依弦在平時醫學研究、課堂教學及走訪患者忙碌之餘，喜歡運動，如健行登山、跑步游泳，尤其喜歡舞蹈芭蕾。她說，芭蕾舞讓她更優雅、更柔美，也更剛強，不斷汲取知識，努力在所學領域不斷鑽研攀登。