爾灣華裔紀實 徵集華裔的故事

「爾灣華裔紀實」的官方標誌以接棒、傳承為主題，公開徵集華裔的移民故事。（圖：南海岸中華文化中心）

【爾灣 市訊】有鑑於新冠疫情引發接二連三歧視亞裔 的暴力事件，為聲援亞裔反抗族裔歧視，南海岸中華文化中心4日宣佈將以華裔 觀點，紀錄及整理地方歷史資料，出版中、英雙語的「爾灣華裔紀實」，傳承華裔的故事給下一代。

由於美國歷史長期將亞裔邊緣化，下一代亞裔成長過程中，往往出現族裔認同的困惑：「我是美國人嗎？」「為什麼土生土長的亞裔，卻被當成外國人?」這些問題沒有簡單的標準答案，在此時此刻特別值得探討及深思。而透過對歷史的重新解讀，有助於看清亞裔在美國的過去、現在及未來，傳承互相包容與理解的理念。

2021年適逢爾灣建市50周年，為豐富在地歷史資料，提供下一代更貼切的敘事觀點，南海岸中華文化中心積極推動整理在地華裔歷史資料， 展開「爾灣華裔紀實」地方歷史出版計畫，已獲得多數華人社團熱烈響應。社團篇第一階段聚焦成立於1971到2010年的社團，第二階段將繼續收集成立於2010年之後的新社團，勾勒出華裔社團50餘年來蓬勃發展的完整形貌。

「爾灣華裔紀實」歷史計畫收集、整理華裔社團與個人對爾灣的貢獻，還有「我的爾灣故事」部分，現公開徵集華人述說自己或家人的移民經歷，讓地方歷史中融入華裔的觀點，體現多元文化的美國精神。

「我的爾灣故事」希望紀錄不同時代定居爾灣的華裔，如何在宜家宜居的大環境，打造事業、家庭與個人的美國夢，如何在新世界中克服語言、文化的隔閡，如何與不同族裔的朋友們和睦共處、互相學習，如何發揮己力回饋社區的真實故事。歡迎爾灣居民提供中文或英文文稿，講述自己或家人移居爾灣的心得或回顧，文稿長度以1000字為佳。

徵稿自即日起至8月31日止，獲選文稿將收錄在2021年出版的「爾灣華人紀實」中。投稿或詢問詳情可電郵[email protected]。