我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

爾灣華裔紀實 徵集華裔的故事

蕭迪玉
「爾灣華裔紀實」的官方標誌以接棒、傳承為主題，公開徵集華裔的移民故事。（圖：南海岸中華文化中心）
「爾灣華裔紀實」的官方標誌以接棒、傳承為主題，公開徵集華裔的移民故事。（圖：南海岸中華文化中心）

爾灣市訊】有鑑於新冠疫情引發接二連三歧視亞裔的暴力事件，為聲援亞裔反抗族裔歧視，南海岸中華文化中心4日宣佈將以華裔觀點，紀錄及整理地方歷史資料，出版中、英雙語的「爾灣華裔紀實」，傳承華裔的故事給下一代。

由於美國歷史長期將亞裔邊緣化，下一代亞裔成長過程中，往往出現族裔認同的困惑：「我是美國人嗎？」「為什麼土生土長的亞裔，卻被當成外國人?」這些問題沒有簡單的標準答案，在此時此刻特別值得探討及深思。而透過對歷史的重新解讀，有助於看清亞裔在美國的過去、現在及未來，傳承互相包容與理解的理念。

2021年適逢爾灣建市50周年，為豐富在地歷史資料，提供下一代更貼切的敘事觀點，南海岸中華文化中心積極推動整理在地華裔歷史資料， 展開「爾灣華裔紀實」地方歷史出版計畫，已獲得多數華人社團熱烈響應。社團篇第一階段聚焦成立於1971到2010年的社團，第二階段將繼續收集成立於2010年之後的新社團，勾勒出華裔社團50餘年來蓬勃發展的完整形貌。

「爾灣華裔紀實」歷史計畫收集、整理華裔社團與個人對爾灣的貢獻，還有「我的爾灣故事」部分，現公開徵集華人述說自己或家人的移民經歷，讓地方歷史中融入華裔的觀點，體現多元文化的美國精神。

「我的爾灣故事」希望紀錄不同時代定居爾灣的華裔，如何在宜家宜居的大環境，打造事業、家庭與個人的美國夢，如何在新世界中克服語言、文化的隔閡，如何與不同族裔的朋友們和睦共處、互相學習，如何發揮己力回饋社區的真實故事。歡迎爾灣居民提供中文或英文文稿，講述自己或家人移居爾灣的心得或回顧，文稿長度以1000字為佳。

徵稿自即日起至8月31日止，獲選文稿將收錄在2021年出版的「爾灣華人紀實」中。投稿或詢問詳情可電郵[email protected]

爾灣 華裔 亞裔

上一則

好康報你知

下一則

向紐森宣戰 候選人帶千磅棕熊上陣演出

延伸閱讀

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿
洛市槍枝暴力激增67％ 警誓遏止

洛市槍枝暴力激增67％ 警誓遏止
爾灣市傳兇殺案 1女死2男遭留置

爾灣市傳兇殺案 1女死2男遭留置
涉綁架、攻擊 橙縣爾灣情侶檔被捕

涉綁架、攻擊 橙縣爾灣情侶檔被捕
南加爾灣男子涉綁架、攻擊 經過一段曲折終被警方逮捕

南加爾灣男子涉綁架、攻擊 經過一段曲折終被警方逮捕

熱門新聞

洛杉磯「停止仇恨亞裔」車隊遊行示威。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

2021-05-01 17:24
裝修工人跳槽去了哪裡？（pexels）

世說新聞／裝修業「錢」景佳 華人裝修工竟轉行去這裡

2021-04-30 22:12
爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
爾灣警局發布的兇嫌相片。(爾灣警局提供)

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

2021-05-05 20:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世