安居美國／5常見健保計畫 一次搞懂

美國的健保 系統對新移民而言相當複雜，即便是透過健保經紀購買，也面臨一些看不懂的選擇，幾種常見的健保計畫類型值得了解。

HMO（Health Maintenance Organization）是最常見的計畫之一，全稱即管理式醫療保險 機構的意思，保費 通常較便宜。HMO計畫的保戶，通常須在網路提供商內獲得醫療照護和服務。如果緊急情況下需要看網路外的醫師，保戶可能要支付全部的網路外醫療照護費用。HMO計畫的保戶須選擇一位家庭醫師，看專科時須從家庭醫師處轉診。

另一個最常見的計畫之一是PPO（Preferred Provider Organization），即優選醫師計畫的意思。所謂優選「 Preferred」，就是最好選擇在網絡內的醫師看病，因為報銷比例高、自付額少；但也可以去網絡外看醫師，只不過報銷比例低、自付額高。另外PPO計畫的保戶不用選家庭醫師，可以直接找專科醫師看診。

此外還有POS （Point-of-service）即定點服務，介於HMO和PPO之間，比前者選擇多，但費用比後者少。該計畫會報銷網內和網外的費用，只是網外的報銷得較少，但保戶也須選擇家庭醫師，通過家庭醫師轉診專科。

EPO（Exclusive Provider Organization）意為指定醫療服務機構，該計畫只能選擇網內的醫生，但好處是可以選擇任何醫師，不需要轉診。

而FFS （Fee for Service）意思是按服務收付費，好處是彈性大，不會限制選擇醫院或醫生等。但看診後須先自己付清費用，然後再跟保險公司申索按比例領回退款。