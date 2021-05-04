賈斯康司法改革是走鋼索

洛杉磯 縣檢察長賈斯康上任後，大刀闊斧司法改革，想要一展長才，用寛大包容對待罪犯，自認能改善獄政，誘導犯人自新改過向上，成效如何，許多人都抱著問號。

賈斯康的「美麗新世界」，重犯減刑，輕犯免入獄，最好不留紀錄，免得造成太多累犯，導致法官判案，加重其刑。在如此思維下，監獄負擔減輕，原先過重判刑的犯人有了提前出獄，自新更生的機會，矯治罪犯成本降低，對於誤觸刑法者，可說是一項「德政」。

賈斯康有此想法，另一因素是他認為目前對於非裔 罪犯入獄比例偏高，其中或有種族歧視 ，也想藉此扭轉不當執法與過度判刑。

綜觀賈斯康起心動念，處處為罪犯著想，固然有其觀察，尋求解決之道，但是是否能真如其所願，從此改善獄政，犯人覺悟自新，治安毫無顧慮，社會一片詳和，身處其中的民眾最知道。

以目前洛杉磯犯罪型態而言，搶劫盜竊司空見慣，持槍聚眾結夥打家劫舍，也時有所聞，部分或是飢寒起盜心，更多的是貪圖物慾，無意工作，只知追求享樂；既無道德觀念，也無法治認知，如依賈斯康減刑輕罰「以德服人」想法，事實上等於對牛彈琴，嚴重而言，可說是與虎謀皮，難有成效。

以日前爾灣商場停車場出現的場景觀察，四個非裔年輕人，其中還有人持槍，光天化日下，尋找名車，再試探有無獵物，從錄影視頻看到的是結夥行搶，形同尋樂。任何人遇到這幫歹徒能拒絕拿出財物，可說少之又少，而這群年輕人如此有恃無恐，好像兒戲般肆意展現暴力，可說根本視法於無物，但是卻是賈斯康眼下最欲「善待」的一群人。試問斯時受害者權益如何保障？所受到的身心傷害如何補償？賈斯康卻未給答案。

依照賈斯康的邏輯，罪犯有的可能是誤判，有的可能無辜，如重判或有刑必究，造成累犯，更可能不利更新改過，至於判死刑執法更不可取，以致司法德政造福了不論是誤觸或蓄意犯罪的觸法者。法律的約束減輕，懲治難收震懾效果，到頭來只會見到罪犯笑，那聞受害者哭的諷刺場面。

平心而論，賈斯康鼓勵罪犯自新，完全出於善意，但是在目前美國社會宗教信仰淡薄、道德觀念缺乏、法治教育未能發揮功效，如仍執著於人性本善，大量拋出葫蘿蔔，卻削弱棍子的力道，只會將洛杉磯治安變造成實驗場，讓無辜民眾面臨更多難以預測的危險與不安。

賈斯康為個人理念打造的罪犯實驗場，拿縣民當白老鼠，承受未知的風險，猶如走鋼索，自己玩命，觀眾陪葬；不願擔此無謂風險的選民，只有參與罷免賈斯康的行列，阻止罪犯減刑出獄四處流竄，才能換來安居樂業的生活。