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慶祝新聞自由日 蒙特利公園市感謝華文記者

記者王若然／蒙特利公園市報導
新聞自由日，蒙市表彰華文記者。（記者王若然／攝影）
新聞自由日，蒙市表彰華文記者。（記者王若然／攝影）

為慶祝世界新聞自由日「World Press Freedom Day」，蒙特利公園市（Monterey Park）市長饒影凡(Yvonne Yiu)連同多位市議員，3日中午舉行蒙市首次表彰華文媒體記者的活動，感謝媒體工作者的辛勞及貢獻。

饒影凡致詞表示，蒙市亞裔人口逾66%，華人比例48%，對蒙市而言，華文媒體的角色顯得尤為重要。尤其是去年新冠肺炎疫情發生初期，加州洛杉磯縣頒佈居家避疫令，記者們仍然冒著生命危險，跑在最前線為民眾提供最新的資訊，敬業精神可嘉，令人敬佩。

當天活動副市長羅霈霆、市議員梁僑漢、市府經理Ron Bow均出席，受表彰的媒體和記者，包括洛杉磯世界日報記者在內一一上台接受表彰。

蒙市黃大仙教育基金會也特別贊助2千多個KN95口罩，給出席記者作日常採訪使用，來保障媒體記者的健康。

世界新聞自由日是由聯合國創建，旨在提高新聞自由的意識，並提醒政府尊重和提升言論自由的權利，2021年世界新聞自由日的主題是「將信息視為公共產品」，該主題呼籲將信息珍視為一項公共產品的重要性，探索在內容生產、傳播和接收方面可採取的舉措，加強新聞發展，提高透明度。

洛杉磯 加州 亞裔

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