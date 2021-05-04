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線上論壇共識：台灣有必要入世衛組織 意義大

記者啟鉻／洛杉磯報導
駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境做主題演講。（視頻截圖）
駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境做主題演講。（視頻截圖）

北美洲台灣人醫師協會及大洛杉磯台灣會館，2日共同舉辦主題「台灣加入世衛組織的歷程與展望」線上論壇活動，大家都認為，台灣加入世界衛生組織(WHO)，不僅有必要性，且具有更重要的意義。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境受邀發表主題演講，另有北美洲台灣人醫師協會三位前任總會長林榮松、許正雄、邱俊杰，他們曾經帶隊前往日內瓦參與呼籲台灣加入世衛組織，南加州分會會長楊熾勳台、台灣人公共事務會（FAPA）南加州分會前會長吳兆峯均加入討論。

黃敏境表示，自1997年以來，台灣歷任政府都嘗試用不同名義重新參與世衛組織和世界衛生大會（WHA），均遭到中國公然將全球衛生議題政治化，對台灣粗暴打壓。2009年台灣以觀察員身分參加WHA年會。2017年5月台灣取得十張旁聽證，此後台灣未能再以觀察員身分參加WHA年會。

他表示，北美洲台灣人醫師協會多次於WHA年會期間組團赴日內瓦，呼籲WHO讓台灣以觀察員身份出席年會，大洛杉磯台灣會館也多次舉辦活動聲援。

在新冠肺炎疫情期間，中華民國政府以國際矚目「台灣模式」有效控制疫情，受到全世界普遍肯定，蔡英文總統因此獲選彭博（Bloomberg）全球50大最具影響力人物。台灣一向秉持「台灣能幫忙，台灣正在幫忙」的理念在世界上扮演一股良善力量，盼望與WHO及各國一同攜手共渡難關。

他強調，台灣參與國際醫衛合作決心不變，再次呼籲WHO應堅守專業中立立場，要求台灣以觀察員身分出席2021年5月24日召開的第74屆WHA年會，唯有台灣的民選政府，才能在WHO代表及維護2360萬人民的健康權利。

該項活動中華民國僑務委員會委員長童振源、外交部部長吳釗燮、台灣衛福部部長陳時中等致祝詞，洛僑中心主任張皓鈞問候大家。

台灣 WHO 世衛

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