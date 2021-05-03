河濱市中國城 1870年創建2處 早於洛城華埠

河濱中國城遺址標誌。（記者啟鉻／攝影）

南加民眾大都對洛杉磯市中心中國 城（Chinatown，亦稱華埠）很熟悉，根據歷史資料，洛杉磯中國城始於1880年。但鮮為人知的是內陸河濱市在1870年代就有華人 先民建有中國城，且不止一處。為了保護河濱中國城遺址，當地發起成立「拯救中國城委員會」，努力多年，希望建立華人先民紀念公園。

河濱拯救中國城委員會清明節為華人先民在Olivewood公墓掃墓。（檔案圖）

根據史料，部分華人移民19世紀後期開始定居河濱市，主要來自中國廣東及福建，均是農民，從事種植業。由於「排華法案」實施，只能從事季節工，種植橙橘，或者小買賣，起初有300多人，最多來此居住有近3000人。他們多是男性，有人一生都沒有結婚，過世後部分人埋葬在河濱市Olivewood公墓，能夠辨別名字者僅有十餘人，還有20餘人未留下名字，因為沒有結婚，也無後代。他們現在被當地華人稱為先民，即華人先驅。

據史料，河濱第一個中國城位於現在市中心，在9街一帶；曾有過洗衣店、小餐館及更多華人民生所需的小商舖。後來一場大火將建築物燒毀，於是部分華人在1885年起，在如今的Brockton街與Tequesquite路西北角建起第二個中國城。這裡現在被拯救中國城委員會保護，準備建設華人先民紀念公園。當時第二個中國城興建後，大約有400人在此居住，形成一個帶有華人傳統文化色彩的聚落。

聖伯納汀諾中國城遺址標誌。（記者啟鉻／攝影）

早期河濱中國城華人很多來自廣東台山甘邊村，多姓黃（Wong），有時人們將這裡稱為「小甘邊」（Little Gom-Benn），1893年又一場大火將這裡燒毀。華人重建中國城，新中國城更具規模，包括磚砌及木質結構房屋，還有一座小廟；並有商舖、肉舖、洗衣房及民宅，也開始提供服務。因為1882年排華法案，在1930年代，中國城開始衰落。而守護中國城的最後一名華人是黃河亮（George Wong），於1974年初過世。

河濱拯救中國城委員會發起人李順強表示，實際上河濱市早期華人是來百年前來美國 修鐵路華工的後代，多數來自中國廣東等地。在排華法案迫害下，散落在美國各地，很多來到南加，部分人到內陸。他們在內陸引進廣東優質橙橘。河濱市加州大學發展也與橙橘種植有關。所以華人先民對內陸經濟發展貢獻不容抹滅，應該傳承後代。河濱市中心的華人先民紀念亭，就是後人對這些華人先驅表達緬懷紀念。