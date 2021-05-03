六年訴訟 保住河濱中國城遺址

拯救中國城委員會認養中國城遺址附近街路標誌。（記者啟鉻／攝影）

在河濱市有一個致力於保護中國 城遺址的團體，稱為「拯救中國城委員會」，發起者之一是華人 維權人士李順強。他表示，該會十餘年前成立，先前稱為河濱縣中華文化保護委員會，成立初衷就是保護河濱中國城遺址，並因河濱市府允許開發商建設醫療大樓與之抗爭，經過六年訴訟，中國城遺址得以保留。

李順強表示，該會是內陸多族裔人士，包括學者、社區居民參加的團體，目標是保護華人先民遺址，成員最多達百餘人。該會用意在保護內陸最早的中國城遺址，籌集資金建立華人先民紀念公園，讓華人年輕一代能夠暸解百餘年前華人先民在內陸開拓歷史。

他指出，中國城遺址若建成華人先民紀念公園，可作為河濱市歷史文物教育基地，充分彰揚華人先民在河濱縣成功種植橙橘，包括灌溉包裝行銷等，讓河濱縣成為美國 重要橙橘產地。

拯救中國城委員會是河濱市草根組織，成立以來，一直與河濱縣、市府及社區合作，希望將歷史遺跡保存好，能夠傳承世代。每年清明節，該組織成員都按照華人傳統習俗，為華人先民紀念掃墓，表達追思情感，也希望活動有更多年輕人參與。該組織每年都舉行籌款活動。李順強表示，需要對中國城遺址估值，或許該組織籌款將該土地買下，然後與市府共同開發，盡快建起華人先民紀念公園。