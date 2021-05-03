庫卡蒙加牧場中國城 規模最小、最晚成型

庫卡蒙加牧場市Chinatown House（Save Chinatown House提供）

南加內陸有四個地區早年有華人 先民生活的中國 城，規模不一，包括聖伯納汀諾、河濱、雷德蘭及庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）等地。其中以庫卡蒙加牧場的中國城規模最小，成立時間較晚。目前在市區的「中國城建築物」（Chinatown House）建於1919年，雖然當地先前有華人居民為主的小型社區，但毀於大火；這棟標誌建築1985年被列為城市地標。

庫卡蒙加牧場市的「中國城建築物」，據信是內陸現存最後一棟華人先民生活場所。位於市區聖伯納汀諾路上，也是一個交易商舖。據史料記載，1880年代曾有部分華人到庫卡蒙加牧場一帶居住，主要從事雜工、季節農場工或小買賣。當時人數不詳，但據說華人居住的社區有九棟簡陋木板屋。之後一場火災不幸將他們居住的地方摧毀，後來原地建起這座建築，時間是1919年。

「中國城建築物」有兩層，磚木結構，樓下有十個小房間，樓上有兩個長形空間，據稱當時這棟建築容納華工50人。據有年長農場主通過父輩講述回憶，當時華工薪水非常低，摘1000磅葡萄，才90分收入。而且華工堅持要硬幣（現錢），其中一名華工辛辛苦苦攢下3000元，準備返回中國，可在他離開前賭博，想碰運氣，卻一下子把積蓄都輸光了。後來專家在華人居住遺址，發現有華人先民的硬幣、小水罐、眼鏡、中文字及各種瓶瓶罐罐。

為了保護「中國城建築物」，當地保護組織一直在努力，希望不要讓這棟華人先民居住的地方消失。

1975年12月22日，庫卡蒙加牧場市的 「中國城建築物」被登記為加州 歷史建築物。