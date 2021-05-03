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面對仇恨事件 教好孩子應對 未構成犯罪也要舉報

記者李雪╱聖瑪利諾市報導
聖瑪利諾華人協會副會長張漢揚。（視頻會議截圖）
聖瑪利諾華人協會副會長張漢揚。（視頻會議截圖）

美中家長親子協會（East Meets West）2日舉辦網路研討會「如何面對偏見和種族仇恨」。與會者表示許多仇恨事件雖然不構成犯罪，但民眾仍應該舉報，這樣才能有助於當局採取對應措施。

聖瑪利諾華人協會副會長張漢揚（Young Chang）表示自己是在美出生的華裔，當時作為在校唯一的亞裔，遭遇過許多不嚴重的歧視事件，但小時候並不懂，直到長大來到加州，才知道這是仇恨事件。他表示現在自己孩子在聖瑪利諾高中念11年級，他會跟孩子多談論這一話題，幫助孩子準備好如何應對。

聖瑪利諾扶輪社成員、巴沙迪那社區學院理事伍麗娥(Linda Wah)也表示，「偏見」範圍很廣，可以從個別的小事件乃至到到野蠻的種族攻擊，很多人沒有舉報事件是因為，有時候我們似乎認為最好是忽略，而不是將事態升級；有時只是微小的侵犯，我們便會將其歸咎於無知；也有時是因為太突然太震驚，以至無法回應。

她表示例如一些最常見的「你從哪來就回到哪去」、「你的英語怎麼學得這麼好」、「為什麼你不取個簡單的英文名字，這樣我們就更容易發音了」等，大多數人會選擇不理會，只把其當作為無知的言論。但她表示應該鼓勵社區，報告所有事件和攻擊行為。

社區顧問Claudia Boles也是兒童醫院急診科的危機顧問，她從精神健康專業方面講解，亞裔學生們可能面臨的欺凌，可能包括面對面或網絡騷擾的喊話、威脅、推擠、無視或散佈謠言等。她分享緩解這些負面心理健康影響的方法，包括尋找親友幫助、討論自己的感受；練習自我保健，比如正念冥想、音樂、散步、鍛煉、寫日記等。她也強調在學校，初級保健就診，工作場所都要加強相關的心理健康篩查，加強社區的支持等。

洛縣人際關係委員會執行主任Robin Toma表示，最近亞裔仇恨頻發背景下，縣政委員同意發展LA vs Hate項目，強調舉報仇恨事件的重要性，因為若當局不知道仇恨發生在哪裡，是誰對誰做的，就無法對仇恨事件採取措施。他表示仇恨犯罪法律在加州已實施幾十年，大多數警察部門都有相關培訓，但每年都有數以千計的仇恨事件並沒被報告，正是因為人們可能認為這些行為不構成犯罪。雖然國家有言論自由的保護，但這並不意味著我們無能為力。

他舉例，如有人大喊「滾回中國去」或將病毒歸咎於你，你可能會感到驚訝和不安，或害怕或憤怒，但可能不會向任何政府或社區機構報告。他表示連他自己在該項目出現之前，在經歷這類事情時，也沒有採取任何措施。但現在民眾可撥打電話211向該項目舉報被仇恨，這可以為社區帶來改變，也可以幫助並阻止此類事件再發生在別人身上。他表示可以向合作的非營利組織A3PCON報告，也可向StopAAPIHate.org報告，可登陸網站www.LAvsHate.org或LAHumanRelations.org了解。

此外，亞凱迪亞副市長鄭博仁、亞市華人協會會長Connie Liao也出席活動。

洛縣人際關係委員會執行主任Robin Toma。（視頻會議截圖）
洛縣人際關係委員會執行主任Robin Toma。（視頻會議截圖）
巴沙迪那社區學院理事伍麗娥(Linda Wah)。（視頻會議截圖）
巴沙迪那社區學院理事伍麗娥(Linda Wah)。（視頻會議截圖）

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