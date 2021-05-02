「牡丹王」宋秀珍告別式 近百人送行

宋秀珍女士遺體告別式，近百人送行。（周德昭提供）

南加州華人 社區僑領，知名華人藝術家宋秀珍女士的遺體告別儀式1日在阿罕布拉市（Alhambra）舉行。僑界數十個僑團送來花圈，近百人參加當天的告別儀式。

宋秀珍女士遺體告別式。（周德昭提供）

根據宋秀珍治喪委員會主任周德昭介紹，參加告別式的有南加 州華人華僑聯合會榮譽主席張素久，美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧，僑領鹿強等，還有聖蓋博市市議員廖欽和，亞凱迪亞市副市長鄭博仁等。周德昭表示，當天有近百人參加了告別式，有約68個社團送來花圈。

周德昭在告別式上說，「眾多僑團領袖和企業高官在宋秀珍會長去世後不但表示沉痛哀悼，而且敬獻輓聯，敬獻花圈和捐贈善款。體現了僑團的團結，愛心和力量。」

宋秀珍女士遺體告別式，僑界數十個僑團送來花圈。（周德昭提供）

宋秀珍的兒子路新站在告別式上致辭，「老媽，您還依然拉著你裡面裝滿了您筆墨紙硯的拉桿箱，走向您光輝人生的另一站，這裡眾親人向您鞠躬拜別，請您把這份無價情誼銘刻心間，別回頭，眾親人今天為您送別的場景，就是對您永恒的紀念。我們全家再次向今天來送媽媽的親朋好友、僑社、僑團、僑領鞠躬致謝！謝謝您們無言的大愛。」

宋秀珍女士因病醫治無效，於2021年4月17日11點45分在洛杉磯病故，享年85歲。宋秀珍女士生前是美國國際中國書畫研究會會長，南加州華人社區僑領，她是華人藝術家。宋秀珍女士對書畫有很深的研究和造詣，先後受聘於美國洛杉磯華埠圖書館，西部歷史博物館等教育文化機構。她因擅長雙手倒畫牡丹花，成為一絕，被當地華人譽為「牡丹王」。