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海外國民黨聯盟 關注台海局勢 支持張亞中選黨主席

記者楊青／羅蘭岡報導
海外中國國民黨聯盟幹事1日聚會，對即將到來的中國國民黨黨主席選舉和目前台海兩岸形勢高度關注。（記者楊青／攝影）
海外中國國民黨聯盟幹事1日聚會，對即將到來的中國國民黨黨主席選舉和目前台海兩岸形勢高度關注。（記者楊青／攝影）

海外中國國民黨聯盟幹事1日聚會，對即將到來的中國國民黨黨主席選舉和目前台海兩岸形勢高度關注，為台灣島內國民黨在兩岸關係進入非常低谷和緊張時期承擔的歷史責任出謀劃策。

南加州國民黨活躍人士徐中、張學海、謝宗煌、蔣天鐸、吳忠國、沈芬等參加當天聚會，這也是海外中國國民黨聯盟在疫情一年多以來首次聚會。他們中不少人的國民黨黨齡超過半個世紀，離開台灣幾十年，黨國忠誠度始終如初，對國民黨和台灣現狀心急如焚。

與會人士表示，他們支持台灣孫文學校總校長張亞中教授競選國民黨主席，是因爲其提出了完整的兩岸關係方向思路和實行方案，最大程度體現國民黨對台灣的擔當。

海外中國國民黨聯盟共同召集人徐中表示，包括南加州在内許多海外國民黨員心繫即將到來的國民黨黨主席選舉，海外聯盟希望抛磚引玉，為國民黨能夠順利選出最能帶領本黨的主席的選戰添磚加瓦。他表示，中國國民黨本質屬於全中國的政黨， 以全民族的共同利益為考量歷史責任與基本義務， 不能因為當前的政治困境而作繭自縛。他認爲，國民黨應胸懷大志，儘早結束歷史遺留下來的紛爭，才能早日為下一代造福，也是國民黨爭取民心的方向。

曾數度擔任中華民國政府駐外僑教中心主任的國民黨資深黨員張學海認爲，蔡英文就任六年來兩岸關係跌至谷底，目前台海關係已到了歷史最危險時刻，海外僑胞至為憂心。國民黨人在目前關鍵時期，都有責任和義務盡一己之力。

國民黨美西黨部組委謝宗煌認爲，台灣與大陸分隔數十年，依目前的情況，統一與台獨已經變成兩條平行線，永無交會的可能。他表示，最近國台辦認定「1949年以後，國民黨已經喪失中國合法政府的地位」，這是否意謂著中華民國憲法所主張的主權及於大陸已經不復存在，國民黨是否已經不可能代表台灣與大陸討論簽訂和平協議，結束兩岸的敵對狀態走向和平統一？這對台灣人民來說是否只有剩下被迫統一與台獨的選項？這是否會讓主張台獨的更獨，更多中間選民靠向獨立？這些問題，值得關注兩岸關係發展人士多加思考。

他說，國民黨是台灣唯一真正為國為民著想的黨，也是他半個世紀以來支持國民黨立場不變的原因。

海外國民黨聯盟盟友沈芬認爲，國共內戰，造成兩岸同胞血流成河，骨肉離散，但兩岸始終同宗同族。避免兩岸同胞兵戎相見，血流成河，悲劇重演，兩岸的和平談判、規劃、及目標都是中國國民黨當務之急。

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