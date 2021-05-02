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辭退員工如涉歧視 雇主小心挨告

記者楊青／洛杉磯報導
亞美達律師事務所執行合夥人傅晶晶律師主講「離職員工回來告雇主，該怎麼辦？」（記者楊青／攝影）
亞美達律師事務所執行合夥人傅晶晶律師主講「離職員工回來告雇主，該怎麼辦？」（記者楊青／攝影）

勞工用什麽告老闆？老闆被告又該怎麽辦？「全民講堂」30日邀請亞美達律師事務所執行合夥人傅晶晶(Jennifer Fu)律師主講「離職員工回來告雇主，該怎麼辦？」為企業勞資解讀包括最低薪資、新冠疫情確診員工報告規則、剋扣員工福利可能招惹麻煩等等議題，吸引不少雇主、公司主管和員工旁聽。

傅晶晶表示，加州對最低工資的支付有嚴格要求，不少企業將員工列為「管理人員」以避免支付加班費，但加州法律對不需要支付加班費的管理人員的界定有嚴格的規定，雇主需謹慎畫分避免吃上官司。通常企業的主管人員，手下需要管理一定數量的員工，或特別付給高薪的專業人士，不用支付加班工資，而是年薪方式發放報酬，這些不發給加班報酬的人員，通常其時薪至少應為最低工資的兩倍或以上。

加州勞工法從新冠疫情開始又為勞工提供更多保護。傅律師表示，加州勞工法規定雇主有責任保護員工，今年因疫情出爐的兩大法規要注意，一是SB1159，五個員工以上的公司都要遵守。該法規定，公司有員工確診，必須在三個工作日内報告勞工保險公司，否則可能面臨最高１萬元罰款。AB685則是要求雇主保護企業所有的員工，企業中有任何員工確診，雇主必須在一個工作日内告知其他相關員工，他們因曾接觸感染員工而存在感染的風險，但雇主不能透露需要保護確診員工的隱私。衛生局還規定，如果企業中超過4%的員工確診，公司必須在48小時内報告衛生局以便控制爆發。

傅律師表示，如果感染員工拿到醫生證明表示危險解除，雇主必須要讓他回來上班，同時也要安撫其他員工，她建議出現這種情況最好召開全公司會議，開誠布公説明情況，營造和諧工作環境，避免員工告老闆歧視。

她表示，加州是勞資雙方自願的雇傭關係，雇主可解雇員工，勞工也可炒老闆魷魚，但老闆在解雇員工時，一定要注意避免歧視，給員工日後提告留下把柄，比如員工剛説自己懷孕，老闆就將其解雇，或員工要求特定時間作宗教儀式，但被老闆否定，也可能惹上官司。

現場一個案例，老闆計畫試用員工三個月，但近期滿時認為員工表現不如預期將其辭退。不久雇主接到EDD來信，核實是否公司因為疫情期間經營不善將其辭掉，雇主認為不符事實，且擔心企業保費上漲，不知所措。

傅晶晶解釋，雇員在試用期内屬於企業員工，員工同樣享有最低工資和加班費等，唯一是公司提供的福利可以不同，試用期期間不會有假期等，但其享受的勞工保護是一樣的。至於EDD來信，企業可回信説明實情。

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