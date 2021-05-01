2020下半年…旅遊網全球熱搜景點 台灣榮登第一

台灣在世界多項領域中均有卓越成績。（本報檔案照）

為增進海內外國人瞭解台灣 於世界各領域的優異表現，並藉由僑胞力量擴大宣傳台灣各方面成就，僑委會將台灣在世界各領域的重要排名資訊，集中在官網建置「台灣國際評比專區」，助海內外優勢產業及資源互補對接，增進台灣與僑界共同發展。歡迎海內外鄉親朋友們至該網頁免費瀏覽並踴躍分享。

2020年台灣經濟成長率達3.11%，高居世界第ㄧ；瑞士洛桑管理學院「2020年世界競爭力年報」評比台灣的企業反應能力、行動寬頻普及度為全球第一；彭博社「新冠肺炎全球新興經濟體排名」將台灣列為第一；台灣優質醫療體系傲視全球，在多家評比機構所做的「新冠疫情 應對評比」、「全球健康照護指數 」及「醫療保健指數」等評比中，同樣拿下世界第一。此外，台灣的創新能力高居全球前四大，也被評比為全球第二安全的國家，2020下半年更榮登旅遊網站全球十大熱搜景點第一名。

這次精選評比資料共計34筆，分為綜合、醫療衛生、經濟、科技、教育、政治及文化等七大領域，詳細資料均置於僑委會官網數位服務專區「台灣國際評比專區」（https://Rankings.Taiwan-World.Net）。