不信任賈斯康 拉米拉達、惠提爾市跟進

拉米拉達市長伍德輝表示，當地長期以來優良的公共安全，被賈斯康的政策拖下水。（本報檔案照）

由華裔伍德輝（Ed Eng）擔任市長的洛杉磯 縣拉米拉達市（La Mirada）市議會27日以四票支持、一票棄權對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）司法改革投下不信任票（no confidence）。同日當晚，惠提爾（Whittier）市議會則以四票支持、一票反對，通過同樣的結果。

這也是繼畢柯立維拉市（Pico Rivera）、聖塔克瑞塔（Santa Clarita）和比佛利山（Beverly Hills）之後，洛縣第四和第五個城市對賈斯康投下不信任票。

據信更多城市正在醖釀對賈斯康做出類似不信任決定，使得進行中的賈斯康罷免案更如火如荼。

拉米拉達市市長、副市長以及三位市議員參加當晚市議會，其中一名市議員因任職洛杉磯縣地檢署，為避免利益衝突放棄投票 ，其餘四位全部對賈斯康投出不信任票。多位市議員表示，大半年來，公共治安一向良好的當地財產犯罪案大幅度上升，但犯罪非但沒有得到有效遏制，反而變本加厲，他們對賈斯康的政策沒有信心。

市長伍德輝表示，他對賈斯康不信任的兩大原因，一是有法不依，執法不嚴；二是人治凌駕於法制之上。這位曾經擔任洛杉磯時報主管的市長表示，人從過去吸取教訓才能改善和進步，犯罪也一樣，如果犯罪不予懲罰，法律就失去力量，邪惡變本加厲。

他表示，美國一直是法治國家，法律面前人人平等，但現在大家看到的卻是賈斯康對犯罪的起訴，加入了太多人為的因素，當人説了算，而不是法律說了算的時候，社會公平公義就失去了根基，最終會導致整個社會亂象叢生，犯罪氾濫。

伍德輝表示，拉米拉達市三年前成為加州 最安全城市之一，「但是我們城市現在的公共安全，卻被賈斯康的政策拖下水」。他表示，一個多月前賈斯康辦公室聽聞拉米拉達市議會要對賈斯康的改革誠信投票時，曾派人前來説服，希望市府給他解釋的機會。

數周前，拉米拉達市議會向檢察長辦公室提交了發生在城市的犯罪案例，其中兩名慣犯，連續九次打破居民車窗偷盜，警方同時向地檢署提供嫌犯的住址和相關案情。但地檢署最終還是無所作為，嫌犯繼續逍遙法外。「我們要問的是，賈斯康你有什麽辦法讓民眾恢復對公共安全的信心？」伍德輝表示，現在賈斯康看來是毫無辦法。

目前其他三個對賈斯康投出不信任票的城市，都認為賈斯康的改革，正好與多數人的意願和利益相反，其改革會讓社會陷入更加混亂和危險。

除目前四個城市外，據信諾瓦克和喜瑞都也在討論，是否對賈斯康的改革投出不信任票。