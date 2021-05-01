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打完第二劑莫德納 南加62歲婦兩天後身亡

記者邵敏／綜合報導
南加橙縣婦女接種第二劑莫德納疫苗兩天後死亡。（abc7視頻新聞截屏）
南加橙縣婦女接種第二劑莫德納疫苗兩天後死亡。（abc7視頻新聞截屏）

南加州橙縣一名婦女，在接種第二劑莫德納（Moderna）疫苗兩天後死亡，縣驗屍官辦公室對此事展開調查。

去世女子名叫Griselda Flores，今年62歲，家人稱Flores在接種疫苗前身體非常健康，突如其來的死亡讓家人感到震驚，無法接受。

死者的兒子Richard Cardenas說，母親Flores是一位健康、外向、勤奮的好母親和好祖母，4月14日那天，母親在橙縣一家CVS接種了第二劑莫德納疫苗，之後發生強烈的副作用，全身發冷、身體疼痛以及發燒等症狀。

據Cardenas回憶，母親Flores當時看上去臉色蒼白，一直說很累，只想回家睡覺。過了兩天，家人發現Flores死在自家的房間內。

Cardenas說：「我現在非常擔心新冠疫苗的安全，我母親死了，不知道還有多少人會因此死亡，同樣的事件不止發生在我母親一人身上。」

橙縣助理驗屍官Brad Olsen表示，目前他們正在調查幾起與接種新冠疫苗有關的死亡案件，全都是在接種疫苗後一到三天內死亡。他說：專家要做進一步的毒理學和微生物研究，並要結合死者以往的醫療紀錄，判斷他們是否存在潛在的健康狀況。 「我們目前沒有找到任何證據，表明疫苗和死亡有直接關係。」

Olsen表示，他們手中的案子最早可追溯到今年1月份，死者包括男性和女性，都是在接種莫德納（Moderna）疫苗或輝瑞(Pfizer)疫苗後死亡。進一步的研究結果可能會在死亡後三個月出現，甚至更長。

Olsen說：「如果在死亡調查過程中，發現任何會導致公共衛生或公共安全問題的事情，我們將立即通過橙縣醫療保健合作夥伴發出警報。」

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，美國接種疫苗的人群中，每10萬人中死亡人數不到2名，目前調查未發現接種疫苗可直接導致患者死亡。如果感染新冠病毒，每10萬例中有1660例死亡病例。

疫苗 橙縣 莫德納

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