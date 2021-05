華埠服務中心加盟執行2計畫 多語言協助民眾水電瓦斯問題

華埠 服務中心加盟執行加州 公共事業委員會 (CPUC) 資助的TEAM 和CHANGES兩項計畫,提供包括華語在内等多種語言的相關服務,有需要民眾可多加利用。

TEAM (Telecommunications Education and Assistance in Multi-languages) ,是多種語言電訊教育輔助計畫。該計畫提供電訊教育及申訴輔助予消費者。華埠服務中心職員會指導消費者閱讀電話單、防止及舉報電話服務被偷轉、避免逾期罰款、提示購買手機服務須知、指引申訴的途徑, 同時協助消費者瞭解為低收入家庭而設的加州普濟電話及其他優惠計畫。

CHANGES (Community Help and Awareness of Natural Gas and Electricity Services) 是能源認知服務計畫。該計畫致力協助消費者處理有關南加州煤氣公司或愛廸生電力公司的帳單 問題。華埠服務中心可為民眾和消費者提供包括聯絡南加州瓦斯公司及愛迪生電力公司;提供折扣計畫、節省能源及安全使用的資料,申請能源補助,解釋帳單項目並協助申訴等多種服務。如果消費者發現任何電話公司、南加州煤氣公司或愛迪生電力公司的帳單有問題,華埠服務中心都可以提供與帳單所屬公司或加州公共事業委員會溝通等協助。

華埠服務中心希望民眾多多利用這些免費的服務資源。華埠服務中心 地點:767 N HILL ST SUITE 400, LA, CA 90012;聯絡電話:213-808-1700。