40年前性侵8旬老婦 新墨西哥州64歲男被捕

時年79歲的安納罕婦女哈根科德（左）在自家中遭到性侵和殺害40多年後，新墨西哥州現年64歲的勒佩雷（右）本周被捕，並將引渡回加州審判。（KTLA）

時年79歲的安那罕婦女哈根科德(Viola Hagenkord)在自家遭到性侵和殺害40多年後，新墨西哥州 現年64歲的勒佩雷（Andre William Lepere）本周被捕，並將押解回加州 受審。

1980年2月18日，鄰居發現哈根科德（Viola Hagenkord）死在安那罕溫斯頓路（Winston Road）2500號街區自己的公寓裡。安那罕警局表示，當時公寓大樓的鄰居們對哈根科德非常熟悉，經常往來，但那時連續兩天沒有人見到她，大家心生奇怪，到她的公寓一看，才發現這位婦女已沒有生息。

据當時前往現場的警員表示，他們在收集到不少有價值的證據，但幾十年來一直找不到兇手。隨著時間愈久，警局人事變換，本案也逐漸成爲冷案。雖然多年來不同的偵探一直在調查此案，試圖找到新的證據綫索，但案子的死結始終沒能打開。

直到2020年9月，在聯邦調查局特別工作組的幫助下，安那罕警方通過遺傳家譜找到與犯罪現場收集的證據相匹配的DNA ，終於找到住在新墨西哥州阿拉莫戈多（Alamogordo）的64歲勒佩雷。

本周三，新墨西哥警方逮捕勒佩雷。根據時間推算，勒佩雷涉案時只有24歲左右。目前勒佩雷仍關押在新墨西哥州，等待回加州受審。與此同時，橙縣地檢署指控勒佩雷謀殺。

警方暫時沒有透露聯邦調查局是怎樣通過DNA發現勒佩雷。