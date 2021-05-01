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高麗菜、楊桃、芭樂…台灣蔬果到貨 超市可嚐鮮

記者謝雨珊／洛杉磯報導
美食專家林慧懿現場示範台灣蔬果料理。（記者謝雨珊／攝影）
美食專家林慧懿現場示範台灣蔬果料理。（記者謝雨珊／攝影）

南加州民眾有福了！台灣的精緻農業與世界接軌，成功打入美國市場。這次從台灣過海裝有台灣高麗菜、楊桃、芭樂等蔬果的六個貨櫃，歷經一個月直航，近日陸續抵達洛杉磯，5月起將在各大超市上架，這批蔬果由詹氏美國蔬果冷凍進出口倉儲中心進貨。

詹氏美國蔬果冷凍進出口商負責人詹前威表示，台灣高麗菜有不同品種，氣溫影響高麗菜形狀，若是溫差大，高麗菜扁平；若溫差小，高麗菜則較尖。他提到，現在海運堵塞嚴重，到貨延誤情況厲害，這批高麗菜從台灣海運美國耗時近一個月，不過保存溫度一直維持攝氏1度，脆甜口感仍在。

台灣進口的高麗菜。（記者謝雨珊／攝影）
台灣進口的高麗菜。（記者謝雨珊／攝影）

詹前威這次除了從台灣進口高麗菜外，也進口台灣芭樂及楊桃。他說，自一年前開始進口台灣芭樂至洛杉磯，僑胞反應相當熱烈，但是台灣氣候無法全年採收芭樂，不能每周都有芭樂進貨。至於楊桃採收季節在11月至3月期間，最新進口的這批楊桃，估計是上半年最後一批從台灣進口的楊桃。

洛杉磯台灣貿易中心主任林鳳珠表示，去年疫情全球肆虐，許多國家關閉國境，影響國際貿易，但台灣農產品趁勢加強出口到一些國家，如美國、南韓及日本。其中，美國外銷量增加232%。據台灣行政院農委會統計資料顯示，2020年台灣出口蔬菜及其製品到美國為7865公噸，出口金額為2070萬美元、芭樂出口280公噸，外銷金額為97.5萬美元。

經文處經濟組組長劉倫正表示，台灣蔬果品質響亮，希望未來有更多場商多購買台灣高品質農產品進口美國。

30日當天多位華裔民選官員、僑界人士見證新一批台灣農產品貨櫃抵達洛杉磯，包括聖蓋博市長廖欽和、副市長丁言愉、世界日報社長于趾琴、客家委員會海外客家諮詢委員邱啟宜、及美食專家林慧懿等人。林慧懿並在現場示範多道高麗菜、日本百合等蔬菜料理。

（右至左）客家委員會海外客家諮詢委員邱啟宜、聖蓋博市副市長丁言愉、聖蓋博市長廖欽...
（右至左）客家委員會海外客家諮詢委員邱啟宜、聖蓋博市副市長丁言愉、聖蓋博市長廖欽和、美食專家林慧懿（左四）世界日報社長于趾琴（左三）等人見證新一批台灣農產品貨櫃抵達洛杉磯。（記者謝雨珊／攝影）

台灣 美國 洛杉磯

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