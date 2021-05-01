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機師染疫暫停飛 華航6月航班正常

記者張宏╱洛杉磯報導
中華航空十名機師染疫，導致北美5月1日到15日的數條航線被取消。（華航官網）
中華航空十名機師染疫，導致北美5月1日到15日的數條航線被取消。（華航官網）

中華航空十名機師染疫，導致北美5月1日到15日的數條航線被取消，其中包括洛杉磯飛桃園機場的航線。對於此事，華航美洲地區辦事處表示一切由總公司發言，而民眾對此事也眾說紛紜。

華航機師染疫風暴持續擴大，由於109名機師被送往集中檢疫所進行14天隔離，衝擊航班，華航宣布從5月1日到5月15日，部分北美航班取消，總計來回12航班和24架次。其中包括洛杉磯航線的CI008桃園飛洛杉磯4月29日、5月4日、6日、9日、11日、13日取消，CI007洛杉磯飛桃園，5月1日、6日、8日、11日、13日、15日取消。

華航美洲辦事處表示，關於疫情問題，對外發布消息統一由總公司負責，他們不方便說明。目前只是5月1日到15日的班機取消，6月10日和24日開啟的安大略到桃園的航線都沒有影響。

不過對於機師染疫，華人民眾有不同的說法，華人天恩表示，從機師染疫可見台灣防疫政策漏洞，台灣防疫只靠關上大門和上帝憐憫，所謂超前部署都是口號，買疫苗更是黑幕重重，如果真的是模範生，怎麼會那麼多機師染疫？民眾不要相信太多官樣文章，務必時刻戴口罩加強防疫。

也有民眾表示不能以偏概全，機師接觸客人比較多，染疫風險本來就很大。現在當務之急是讓台灣的一線工作人員早日接種疫苗，不然再嚴格的防疫也是治標不治本。

還有民眾近日剛從台灣返回洛杉磯，她表示，核酸檢測最近價格有下降，飛機上華航衛生防疫做的還不錯。不過這畢竟是傳染病，防不勝防，她希望航班能早日恢復。畢竟很多人近日都想回台灣。

台灣 洛杉磯 防疫

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