中餐館「永康街」 進駐安大略購物中心

傳統中餐連鎖店「永康街」進駐安大略購物中心。（記者啟鉻╱攝影）

南加 州內陸帝國規模最大的安大略購物中心（Ontario Mills）近日增添一家傳統中餐館「永康街」（Yong Kang Street）。這是購物中心第一家提供堂吃及外賣服務中餐館。餐館經理表示，菜單包括台灣、香港及中國傳統美食 ，有傳統水餃，也有牛肉麵、湯麵、炒飯及多種菜品、飲品。

「永康街」餐館位於安大略購物中心美食廣場附近，靠近商家Aki Home。餐館裝飾極富年代感。據陳經理表示，餐館最初開始於台北市，取名「永康街」是因為美食豐富多樣，非常吸引人。創始人目前有多家連鎖店，在南加這裡是唯一的一家，選中安大略購物中心落腳，是因為看好這裡環境及發展潛力。從上周末開始營業，就受到顧客青睞，經營比預期要好。

陳經理說，「永康街」餐館有40多年歷史，目前在賭城拉斯維加斯有一家分店，美東也有一家。特點是薄利多銷、美食美味，提供餐飲非常有效率，招牌菜就是牛肉麵，還有其它麵食。

長期以來，安大略購物中心只有各種快餐，與華人 食品較為接近的只有熊貓快餐連鎖店。如今增加一家頗具傳統風味的「永康街」餐館，獲得購物中心一些華人業者關注，一名禮品銷售攤商業者表示，他會在近日到這家餐館品嘗，或訂購外賣與友人分享。