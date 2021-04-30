中國民航熔斷新規 更靈活？更嚴格？

35--為防止熔斷，航空公司嚴格落實值機檢查。（南方航空提供）

對比美國取消留學生赴美隔離禁令，中國 民航局推出5月1日執行的新版「關於國際定期客運航班熔斷措施調整試行的通知」，表面是實施更嚴格和具體的熔斷機制，但實際是否增加更多靈活選擇性？南加州的中資航空公司對此不予置評，同時也表現出在逆境中求生存的堅強意念，實施嚴格防熔斷舉措。

對於民航局新規，一些中資航空公司不予置評，只表示跟著國家政策走。而也有航空公司積極實施防熔斷舉措，中國南方航空公司洛杉磯航線在疫情 期間一直以防疫 工作為先，緊貼疫情變化，在公司內部發佈「疫情防控指引」，將風險級別、飛行和地面流程、日常辦公的防疫工作明確列出。大到機上餐食、洗手間衛生控制，細至辦公室通風控制、電梯清潔頻率等，都一一標準化，同時隨著疫情變化不斷調整。

因為南航洛杉磯直飛機型，是載客量最大的A380機型，地面值機和登機環節防疫壓力也隨之增加。對此，洛杉磯營業部對機場增派足夠人手，並調動其他部門的同仁，在疫情期間每個航班都到機場支援值機工作，上下一心，共同面對疫情。同時致力旅客秩序控制，降低旅客地面交叉感染風險，目前來看，取得相當不錯的防疫成績。

載客量最大的A380機型防疫壓力很大。（南方航空網站）

對於民航總局新政策，機票業者嚴先生解讀，這是政策往更寬鬆方向發展，以往是直接熔斷，現在可選擇控制客座率或停飛兩周。民航局也表明，會對選擇控制客座率的航班加強監控，如有超客座率限制運行的，一經查實，立即暫停該航班運行兩周，並取消該航空公司選擇控制客座率運行措施的權利。

嚴先生表示，面對全球疫情的不穩定性，中國方面肯定是保守路線，不可能像美國那麼開放。像民航局網站日前發出公告，因19名旅客檢出陽性，已發布航班熔斷指令，對中國南方航空巴黎到廣州航線、中國國際航空迪拜到西安航線、肯尼亞航空內羅畢至廣州航線司暫停部分航班。估計要等年底，全球疫情真正穩定，中國那邊才會有實際的鬆動。