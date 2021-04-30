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聖瑪利諾亞裔拍視頻惹風波 決定不拍了

記者李雪／聖瑪利諾市報導
聖瑪利諾市府。（本報檔案照）
聖瑪利諾市府。（本報檔案照）

五名聖瑪利諾亞裔居民想拍製影片，被市府拒絕拍攝許可事件引起風波。申請居民製作短視頻指控市府種族歧視。但一些華裔居民近來也發聲表示，市府在該事件上並不存在歧視，這種情況下打族裔牌不利社區團結。更重要的是，其中一處拍攝房屋的屋主並未同意這項拍攝計畫。

聖市市府曾在4月14日就此案舉行第二次公聽會，目前最新的發展是，原案申請人已決定放棄拍攝計畫，申請人之一是聖瑪利諾學區華裔教委Julie Chan Lin。

早先本報已引述市政經理的解釋，指出該市法規事實上賦予市政經理權力，以要求拍攝團隊需收集鄰居簽名。但該團隊認為，如果要把空屋也算作不同意，並不合理。總之，周圍鄰居同意的標準或有討論空間，但事實上其中一棟房屋是出租屋，其屋主並未同意。

拍攝視頻未經房東同意

代表Virginia路1725號房東的經紀人A女士希望澄清事實。她表示，該屋時拍攝地點的房屋之一，申請拍攝者之一是其房客。但這位房客一直沒跟房東講過，要用這間房子來拍攝視頻，更沒說過會用作商業用途，畢竟這是租屋保險沒有涵蓋的部分。而房客讓市府白忙一場，現在又說不打算拍了。

A女士表示，這位房客不僅未知會房東，且見市府不同意就說種族歧視，「用這麼強的字來攻擊市府，反而搞得大家很不開心」，鬧到現在社區鄰居也很不愉快，恐怕還會以為是這間房的華裔屋主不友好。

這戶屋主一家人1980年初就搬進聖瑪利諾，是很早的一批華裔居民，社區對華裔居民都很客氣，據A女士回憶，這是市府第一次被人說是種族歧視。她坦言，其實若是這位房客來跟她講，她肯定會勸房客不要用這麼極端的方式對抗市府，聖瑪利諾社區一向和諧，更應強調族裔團結。

部分華裔也發聲挺市府

聖瑪利諾市多年華裔居民羅經程，在觀看了兩次市議會討論此案後，也認為該案和種族毫無關係，他也表示這條法律放在現在是否合理，確實值得商討，但不應用種族歧視來指控市府，因為市府也是於法有據。

他表示，自己其實對拍片本身並不反對，只要周圍鄰居覺得可以，當然支持。但要說市府歧視亞裔，其實毫無根據，若真有歧視，自己曾任聖瑪利諾華協會長，一定會站出來。據他自己經歷，曾有白人拍攝團隊計畫在漢廷頓圖書館拍片，上門收集了他的簽名，他後來了解，該團隊最終因沒有收集齊而放棄拍攝計畫。這至少說明市府並非只針對亞裔團體。

不過他指出，該法規是聖市1980年代訂下，如今多媒體時代是否需要改動，可以討論。若經正規立法程序，由居民公聽討論、議會投票通過而改立新法是可以的。畢竟現在的確有些商業拍攝，尤其地產經紀拍攝房屋視頻，市府其實無法真正將該法執行下去。因此這條法律變成了懲罰守法的人，對於違法的人卻沒有能力追究和執行的法律。

種族歧視 華裔 聖瑪利諾

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