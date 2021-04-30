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碳排放變混凝土 UCLA團隊新技術奪大獎、抱回750萬元

記者丁曙／綜合報導
UCLA工學院土木與環境工程教授Gaurav Sant展示利用二氧化碳改造的水泥產品。（UCLA Samueli工學院提供）
UCLA工學院土木與環境工程教授Gaurav Sant展示利用二氧化碳改造的水泥產品。（UCLA Samueli工學院提供）

洛杉磯加大UCLA）工學院團隊成為第一個在NRG COSIA Carbon XPRIZE全球競賽中，獲得大獎的大學，通過將碳排放改造為混凝土的新技術，為全球抗擊氣候變化、保護人類生態環境跨出重要一步，並在與火力發電相關技術的競賽中贏得750萬美元獎金。

UCLA碳改造（CarbonBuilt）團隊由該校Samueli工學院土木與環境工程教授桑特（Gaurav Sant）領軍，該項創新技術可直接從發電廠和其他工業設施中，吸收二氧化碳排放，將其注入一種新型混凝土（cement）中，否則這些排放物將會直接進入到大氣中。由團隊特殊配製的混凝土，可永久吸收並捕獲溫室氣體（greenhouse gas）。

通過在UCLA的廣泛研究和在懷俄明州Gillette市的綜合測試中心進行的試驗，研究人員證明，將混凝土碳含量減少50％以上，同時生產出與碳纖維一樣堅固和耐用的混凝土材料。每個碳改造混凝土塊，都存儲約四分之三磅二氧化碳，考慮到2027年每年估計將生產1萬億個混凝土塊，數目非常可觀。

UCLA工學院團隊成為第一個在NRG COSIA Carbon XPRIZE全球...
UCLA工學院團隊成為第一個在NRG COSIA Carbon XPRIZE全球競賽中獲得大獎的大學團隊。（UCLA Samueli工學院提供）

桑特說，該項新技術最初靈感來自於「貝殼」（seashells）。「貝殼是由碳酸鈣製成，碳酸鈣是自然界最初的膠結劑。我們對如何將貝殼固定在一起的想法感到鼓舞，這就是我們將二氧化碳轉化為混凝土的方式。」

UCLA工學院土木與環境工程教授Gaurav Sant，領導碳改造團隊將二氧化碳...
UCLA工學院土木與環境工程教授Gaurav Sant，領導碳改造團隊將二氧化碳排放量改造為水泥產品。（UCLA Samueli工學院提供）

由NRG能源和加拿大油砂創新聯盟贊助、耗資2000萬美元舉辦NRG COSIA Carbon XPRIZE競賽，於2015年9月啟動，旨在尋找有效利用二氧化碳排放量的方法。XPRIZE基金會向全球問題解決者發起了挑戰，如何開發將煤電廠和天然氣發電廠排放的二氧化碳轉化為有價值產品的技術。

該項比賽收到來自七個國家地區38個團隊47件參賽作品，UCLA碳改造技術作品2017年10月成為十個決賽入圍者之一，最終贏得大獎。

UCLA 懷俄明州 洛杉磯加大

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