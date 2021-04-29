如何幫公司賺錢 5月1日世報理財講座教訣竅

一項「如何幫你公司賺錢」線上講座，訂本周六（5月1日）上午10時舉辦，歡迎公司或企業主老闆及高管參加。

這是世界日報舉辦的「牛年理財系列」線上講座第三場，講題是「企業規畫- 如何幫你公司賺錢 」。

很多人想開公司 , 想當老板，但失敗的人太多了。在美國 中小企業（500各員工以下）開業一年就破產的占20%，五年失敗的占50%，而十年的存活率更不到三分之一。想要有成功事業就要讓公司賺錢！那麼如何才能讓公司賺錢，就是舉辦本次講座的目的。

講座將由對「企業規畫」很有研究的王欣博士（Xin,Wang）主講，他原是心臟外科醫生，現是紐約 人壽在休士頓的資深財富管理專家，擁有註冊財務規畫師資證書，他曾為加州 及全美30多州的華人社區提供優異的服務。

想做一位成功的老板，怎麼樣才能達到目的？為什麼要做「企業規畫」？根據統計，小型企業將近有3100萬家， 占美國所有企業大約90% 以上；而且美國勞工市場將近50%的就業率是小型企業帶來的。這些數字很漂亮，但是失敗者眾，使得現實變得殘酷。所以大家就要問，這些失敗原因都是什麼。

有資料顯示，小型企業失敗主要有四個原因，其中最主要的原因就是沒有計畫或者是計畫不周。英語有個成語： Nobody plans to fail, they just fail to plan。也就是說，沒人會去計畫失敗，他們之所以失敗，主要就是因為沒有計畫。

那還有哪些是企業失敗的原因呢？哪些企業必須要做企業規畫呢？規畫、人才、資本和符合市場需求的產品/服務/技術，是企業成敗的幾大要素。

做老板的要把商業規畫做到家，才能吸取更成功人士的經驗， 讓自己公司企業一片坦途。公司的產品、技術、服務要符合市場需求；懂得保留人才；及做好公司傳承。這些都是讓企業永續經營的要項。做生意、開公司就是要賺錢，那如何合情、合理、合法的把賺到的錢放入口袋？這些問題都將在「企業規畫」線上講座中一併說明。講座免費參加，現場免費諮詢。

另，凡註冊參加講座，即可抽$25 Amazon禮卡（10名），註冊網址：http://bit.ly/3a9HGPY，或掃描QR code （見圖）進行註冊。 註冊截止日期：4/30/2021，凡註冊及聽講者，就會自動加入年底大抽獎，每人$100，共12名。